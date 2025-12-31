Hong Kong cancela fuegos artificiales por tragedia en Tai Po

Los fuegos artificiales suelen ser el centro de las celebraciones de Año Nuevo en Hong Kong. Pero este año no será así.

El territorio recibirá el 2026 sin las espectaculares y coloridas explosiones sobre el icónico Puerto Victoria, después de que un incendio masivo se cobrase la vida de al menos 161 personas en noviembre.

¿Cómo afectará la cancelación de fuegos a la economía local?

En su lugar, la junta de turismo de la ciudad organizará un espectáculo musical el miércoles por la noche con el dúo de soft rock Air Supply y otros cantantes en Central, un distrito comercial donde se encuentra el famoso centro de ocio nocturno Lan Kwai Fong. Las fachadas de ocho monumentos se convertirán en gigantescos relojes de cuenta regresiva que mostrarán un espectáculo de luces de tres minutos de duración a medianoche.

Durante mucho tiempo, la pirotecnia ha formado parte de las celebraciones de Año Nuevo, Año Nuevo Lunar y Día Nacional de la ciudad. Los espectáculos de fuegos artificiales contra el famoso perfil de rascacielos de Hong Kong suelen atraer a cientos de miles de personas, incluyendo muchos turistas, a ambos lados del paseo marítimo.

Detalles sobre el incendio en Wang Fuk Court

Rosanna Law, secretaria de Cultura, Deporte y Turismo del territorio, reconoció el martes que la ausencia de fuegos artificiales afectará a algunos negocios hoteleros y restaurantes.

El peor incendio registrado en el centro financiero desde 1948 se produjo a finales de noviembre en Wang Fuk Court, en el distrito suburbano norte de Tai Po. El complejo de apartamentos se encontraba en medio de un proyecto de renovación de varios meses, con edificios cubiertos por andamios de bambú y redes verdes.

Las autoridades indicaron que la mala calidad de las redes y las placas de espuma instaladas en las ventanas contribuyeron a la rápida propagación del fuego. Miles de residentes afectados se han mudado a viviendas temporales, hoteles y albergues juveniles, mientras tratan de recuperarse de la pérdida de vidas y de los hogares que les llevó años adquirir. Las víctimas afligieron a muchos residentes en toda la ciudad.

Acciones de la junta de turismo para el Año Nuevo

En el pasado, otras tragedias obligaron a cancelar los fuegos artificiales en Hong Kong, como las festividades del Día Nacional de 2013 tras un choque de barcos que mató a 39 personas el 1 de octubre de 2012, o la celebración del Año Nuevo Lunar de 2018 después de un accidente de autobús con 19 fallecidos. Durante las protestas antigubernamentales de 2019 y la pandemia del COVID-19 también se cancelaron múltiples exhibiciones.

Se cree que el origen de los fuegos artificiales se remonta a la China del siglo II a.C., cuando alguien descubrió que los tallos de bambú explotaban con fuertes estallidos al arrojarlos al fuego, creando los primeros "petardos" naturales, según la Asociación Americana de Pirotecnia, un grupo comercial de Estados Unidos.

La organización Guinness World Records dice que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, fue creado por Li Tian, un monje de la dinastía china Tang que data de entre los años 618 y 907 d.C. Li descubrió que al poner pólvora en tallos de bambú huecos cerrados se creaban fuertes explosiones y unió varios para crear los tradicionales petardos de Año Nuevo para ahuyentar a los malos espíritus, según Guinness.