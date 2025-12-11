Unión Europea blinda fronteras a emigración

Unión Europea blinda fronteras a emigraciónEndurecimiento de fronteras en Europa ante llegada de migrantes
La Comisión Europea refuerza sus fronteras con un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria para frenar las llegadas irregulares por tierra, mar y aire.
Acciones de la autoridad
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció que la agencia europea de fronteras Frontex recibirá hasta 30 mil efectivos adicionales y se intensificará la coordinación entre los Estados miembros, además de fortalecer la vigilancia de los flujos migratorios.
