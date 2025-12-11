Unión Europea blinda fronteras a emigración

La Comisión Europea refuerza sus fronteras con un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria para frenar las llegadas irregulares por tierra, mar y aire.

Acciones de la autoridad

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció que la agencia europea de fronteras Frontex recibirá hasta 30 mil efectivos adicionales y se intensificará la coordinación entre los Estados miembros, además de fortalecer la vigilancia de los flujos migratorios.