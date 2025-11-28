Macron impulsa nuevo servicio militar

Francia acelera su preparación militar ante un escenario europeo cada vez más tenso y la percepción creciente de una amenaza rusa. El presidente Emmanuel Macron anunció la creación de un nuevo servicio militar voluntario que comenzará a operar en el verano de 2026, con el objetivo de formar a miles de jóvenes y ampliar significativamente el número de reservistas disponibles en caso de conflicto.

¿Cuál es el objetivo del nuevo servicio militar?

El programa arrancará con 3,000 voluntarios en su primera etapa, pero el plan gubernamental prevé recibir a 10,000 jóvenes por año y alcanzar hasta 50,000 participantes en 2035. Se trata de un modelo híbrido orientado a reforzar capacidades tácticas, disciplina y cohesión nacional, mientras se envía una señal de firmeza ante Moscú.

¿Qué implicaciones tiene para la seguridad europea?

La decisión de Francia de implementar este servicio militar voluntario responde a la creciente inquietud por la agresividad de Rusia en la región. Con este programa, el gobierno busca no solo aumentar el número de reservistas, sino también fortalecer la unidad nacional y la preparación ante posibles conflictos futuros.