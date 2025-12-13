Trump aparece en varias fotos de Jeffrey Epstein

Una serie de 19 fotografías inéditas de Jeffrey Epstein ha sido divulgada este viernes por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Las imágenes, entregadas por los herederos del financiero y pederasta fallecido, muestran a personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon y Woody Allen, y forman parte de los cerca de 95.000 documentos recibidos por el Comité en el marco de su investigación sobre la red de abuso sexual organizada por Epstein.

Detalles sobre las fotografías divulgadas por el Comité

Ninguna de las fotografías revela conductas ilícitas ni conexiones previamente desconocidas, pero sí permiten observar el estilo de vida de Epstein y la amplitud de su círculo de amistades con individuos de alto poder y riqueza. Varias imágenes incluyen objetos sexuales, mientras otras muestran reuniones y fiestas en las que participaron figuras prominentes.

Entre las fotos se ve a Donald Trump en varias escenas: en una rodeado de seis mujeres durante lo que parece una fiesta de tema hawaiano; en otra, conversando con una mujer junto a Epstein; y en otra más, sentado con otra mujer de rostro oculto. También hay imágenes que incluyen sobres de condones con su rostro y el lema "I am huuuge".

Reacciones del Comité de Supervisión ante las imágenes

Bill Clinton aparece en al menos una foto junto a Epstein, Maxwell y otra pareja, mientras que Bill Gates es captado en otra imagen sentado frente a una mesa con Epstein, aparentemente tomando café o té. Woody Allen aparece en tres fotografías: trabajando junto a Epstein, en un jet privado con Larry Summers, y junto a Steve Bannon.

El congresista demócrata Robert García, de mayor rango en el Comité, afirmó que las fotos plantean "interrogantes sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo" y exigió al Departamento de Justicia la publicación completa de los archivos del pederasta, que se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por abuso de menores y tráfico sexual.