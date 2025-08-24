Piden pena de muerte para expresidente

El fiscal de República Democrática de Congo solicitó el viernes la pena de muerte para el expresidente Joseph Kabila, quien está siendo juzgado en ausencia en un caso de traición que incluye cargos de crímenes de guerra relacionados con sus vínculos con el grupo rebelde M23. Kabila, que dirigió el país entre 2001 y 2019, está siendo juzgado desde julio por presuntos crímenes de guerra, asesinato y violación. Asumió el cargo a los 29 años, después del asesinto de su padre, el expresidente Laurent Kabila, y extendió su mandato al retrasar las elecciones durante dos años después del final de su mandato en 2017. Goma/AP