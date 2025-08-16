Tras cumbre en Alaska: Kiev sigue bajo presión mientras Rusia evita sanciones

ANCHORAGE, EU 16-Aug-2025 .-La cumbre de ayer en Alaska entre los Presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en suelo estadounidense pareció marcar una gran diferencia en más de tres años de aislamiento diplomático a Moscú.

"Durante tres años, han afirmado que Rusia está aislada, y (ayer) vieron la alfombra roja para recibir al Mandatario ruso en EU", escribió en Telegram la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova.

El fin de la guerra en Ucrania estaba en la agenda, pero no se llegó a un acuerdo de alto al fuego tras casi tres horas de diálogo. Pero el objetivo más amplio de Putin de tratar de poner a su país en igualdad de condiciones con los estadounidenses se logró tras cerrar la reunión en territorio estadounidense.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el líder ruso hizo referencia a las "causas profundas" del conflicto.

Con ello, Putin insistió en que cualquier amenaza a su Gobierno proveniente de Kiev debe ser eliminada, incluyendo la toma de territorio en el este de Ucrania y la instauración de un Gobierno que no sea hostil al Kremlin.

La ausencia de medidas vinculantes para la parte rusa después de la reunión podría dar a Putin la oportunidad de seguir adelante con su invasión, mientras las tropas rusas ganan puntos de apoyo cruciales en el este ucraniano, y al mismo tiempo evitó nuevas sanciones a la economía rusa.

La televisión estatal comenzó a transmitir repetidamente la conferencia conjunta, donde ninguno de los dos líderes respondió preguntas, una clara señal de que el Kremlin se considera vencedor de esta ronda.

"Las declaraciones de ambos Presidentes dejan claro que se ha dado un gran paso adelante", declaró un corresponsal desde Alaska para el canal de noticias Rossiya 24.

Otro informe posterior señaló que es probable que el resultado de la cumbre provoque disgusto entre los aliados estadounidenses en Europa.

"Pueden entender a los europeos: la alfombra roja y un cálido apretón de manos, casi amistoso, difícilmente encajan en la narrativa que llevan tres años elaborando sobre Rusia como un país paria. Y parece que no faltarán descubrimientos similares para el Viejo Continente", sentenció.

La agencia oficial de noticias TASS publicó una alerta urgente tras el encuentro de alto nivel para indicar que Putin, hablando en inglés, invitó a Trump a celebrar su próxima reunión en Moscú.

El republicano calificó la idea de "interesante", aunque después dijo que recibiría muchas críticas por ello.