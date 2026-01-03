Suiza investiga incendio en bar Crans-Montana que dejó 40 muertos

CRANS-MONTANA

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar donde un incendio en una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos, informaron el sábado.

Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y causar un incendio involuntariamente, dijo a los reporteros la fiscal jefe de la región de Valais, Beatrice Pilloud. Ella mencionó que la pesquisa se abrió el viernes por la noche y que ayudará a "explorar todas las pistas". El anuncio de la investigación no reveló el nombre de los gerentes.

Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio que estalló alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves en el bar Le Constellation en la estación de esquí alpina de Crans-Montana. La policía ha indicado que muchos de los heridos eran adolescentes o jóvenes de entre 20 y 25 años.

¿Cómo ocurrió el incendio en el bar Le Constellation?

El proceso de identificación de los muertos y heridos continuó el sábado, llevando a una espera angustiante para los familiares. Los investigadores señalaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña provocaron el letal fuego al acercarse demasiado al techo del bar, atestado de juerguistas por Nochevieja.

"El mundo necesita una respuesta"

Las autoridades planeaban investigar si el material de insonorización del techo cumplía con la normativa y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. Las autoridades añadieron que examinarán otras medidas de seguridad en el recinto, como los extintores de incendios y las salidas de emergencia.

El principal responsable de seguridad de la región de Valais, Stéphane Ganzer, dijo a la radio pública SRF el sábado que "un accidente tan grande con un incendio en Suiza significa que algo no funcionó, tal vez el material o tal vez la organización en el lugar". Añadió: "Algo no funcionó y alguien cometió un error, estoy seguro de eso".

Nicolas Féraud, al frente del municipio de Crans-Montana, afirmó a la radio RTS que estaba "convencido" de que las inspecciones en el bar no habían sido laxas, publicó la emisora.

Ante la pregunta de si la tragedia podría haberse evitado, el ministro de Justicia suizo, Beat Jans, respondió que las autoridades aún no podían responder y "sabemos que el mundo necesita una respuesta a esta pregunta".

Acciones de la autoridad tras la tragedia en Crans-Montana

La gravedad de las quemaduras ha dificultado la identificación tanto de los heridos como de los fallecidos, lo que ha requerido que las familias proporcionen muestras de ADN a las autoridades. En algunos casos, las carteras y las identificaciones en su interior quedaron reducidas a cenizas entre las llamas.

El sábado, la policía regional dijo que los cuerpos de cuatro víctimas —un chico y una chica, ambos de 16 años, un adolescente de 18 y una mujer de 21, todos suizos— habían sido identificados y entregados a sus familias. Varias personas heridas aún no han sido identificadas.

Laetitia Brodard, cuyo hijo de 16 años, Arthur, fue al bar Le Constellation para celebrar el Año Nuevo, mantenía la esperanza de que pudiera ser uno de ellos. "Estoy buscando por todas partes. El cuerpo de mi hijo está en algún lugar", dijo Laetitia Brodard a reporteros el viernes por la noche. "Quiero saber dónde está mi hijo y estar a su lado. Donde sea que esté, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la morgue".

El sábado, dijo a la emisora francesa BFM TV que "nosotros, los padres, estamos empezando a cansarnos... y la ira está comenzando a surgir".

"Es una espera que destruye la estabilidad de las personas", afirmó Elvira Venturella, una psicóloga italiana que trabaja con las familias. "Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve aceptar la incertidumbre, no tener información".

Las autoridades suizas informaron el viernes por la tarde que 119 personas habían resultado heridas, de las cuales 113 fueron identificadas formalmente. El sábado, el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, dijo a reporteros que acababa de ser informado por las autoridades locales de que el número total de heridos era de 121, de los cuales cinco seguían sin identificar. Catorce italianos estaban siendo tratados en hospitales, apuntó.

Cornado reconoció que "hay mucho estrés", pero destacó que era correcto que las autoridades compartieran información solo cuando sea "precisa y 100% segura".

Ganzer, visitando el sitio junto con Jans, calificó la espera de las familias como "insoportable" y dijo que la máxima prioridad de los funcionarios era proporcionarles las "respuestas legítimas que están esperando".

La policía suiza reveló el viernes que entre los heridos había más de 70 suizos y más de 10 franceses e italianos, además de ciudadanos de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Luxemburgo, Bélgica, Portugal y Polonia.

Una oleada de dolientes y personas con buenos deseos llevando flores continuó fluyendo hacia los memoriales improvisados de ramos y velas fuera de Le Constellation, algunos consolándose mutuamente con abrazos al tiempo que derramaban lágrimas. "DEP, ustedes son todos nuestros hijos" decía una de las notas escritas a mano.