Afgano disparó a los guardias nacionales

Un ciudadano afgano fue acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental a pocos metros de la Casa Blanca, en un ataque que elevó las tensiones sobre el despliegue de tropas en la capital estadounidense. Las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, quien habría cruzado el país para realizar una emboscada con un revólver .357, según informó la fiscal federal Jeanine Pirro.

Los guardias heridos fueron la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, ambos hospitalizados en estado crítico. Pirro advirtió que los cargos podrían aumentar si alguno de ellos fallece, mientras el caso avanza hacia una posible acusación de intento de homicidio premeditado.

¿Qué ocurrió?

El tiroteo ocurrió en medio del debate nacional sobre el uso de la Guardia Nacional por parte del gobierno del presidente Donald Trump, que respondió ordenando el despliegue de 500 elementos adicionales en Washington. El ataque también dejó herido al propio sospechoso, quien fue detenido tras ser baleado por fuerzas de seguridad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El FBI investiga el caso como un posible acto de terrorismo. Su director, Kash Patel, informó que se han ejecutado órdenes de registro en varias ciudades y calificó el caso como una "investigación de costa a costa". La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, describió el ataque como una agresión directa contra Estados Unidos.

Las autoridades confirmaron que Lakanwal ingresó al país en 2021 dentro de la Operación Bienvenidos Aliados, destinada a evacuar afganos tras la retirada militar estadounidense. Funcionarios señalaron que el sospechoso trabajó previamente con la CIA en Kandahar como parte de una fuerza asociada durante la guerra, aunque su relación con la agencia terminó tras la caótica evacuación de Kabul.