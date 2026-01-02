Conductor imputado tras accidente mortal que involucró a Anthony Joshua

El conductor del auto que se accidentó en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua y en el que fallecieron dos personas en Nigeria fue imputado, confirmó el viernes la policía local.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado de conducción peligrosa e imprudente en el estado suroccidental de Ogun tras el accidente del lunes, dijo el portavoz de la policía Oluseyi Babaseyi en un comunicado.

¿Cómo ocurrió el accidente del boxeador Anthony Joshua?

El vehículo que transportaba a Joshua, Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos.

Kayode ha estado bajo custodia desde el jueves tras su alta del hospital y posteriormente se le concedió una fianza de 5 millones de nairas (3.480 dólares), dijo Babaseyi a la Associated Press.

El acusado fue imputado por cuatro cargos, incluyendo conducción peligrosa causando la muerte, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado, así como conducir sin una licencia de conducir nacional válida.

Detalles confirmados sobre el conductor imputado en Nigeria

"Fue detenido en espera de que cumpla con su condición de fianza", dijo el portavoz de la policía.

El juicio fue aplazado para el 20 de enero.

Joshua, dos veces campeón de peso pesado, fue dado de alta del hospital el miércoles después de sufrir heridas leves en el accidente que generó cuestionamientos sobre la seguridad vial en Nigeria. Las autoridades dijeron que el boxeador fue dado de alta tras considerarlo clínicamente apto para recuperarse en casa.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

El promotor de Joshua, Matchroom Boxing, dijo a la AP el jueves que el boxeador permanecerá en Nigeria.