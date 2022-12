Muere Barbara Walters, pionera de las noticias y creadora de 'The View'

ANUNCIO DEL FALLECIMIENTO

ABC irrumpió en su transmisión para anunciar la muerte de Walters al aire hoy por la noche.

"Ella vivió su vida sin remordimientos. Fue una pionera no solo para las mujeres periodistas, sino para todas las mujeres", dijo también su publicista Cindi Berger en un comunicado, y agregó que Walters murió en paz en su casa de Nueva York.

Un portavoz de ABC no hizo un comentario inmediato el viernes por la noche más allá de compartir una declaración de Bob Iger, director ejecutivo de la empresa matriz de ABC, The Walt Disney Company.

"Bárbara fue una verdadera leyenda, una pionera no solo para las mujeres en el periodismo sino para el periodismo mismo", dijo Iger.

Durante casi cuatro décadas en ABC, y antes de eso en NBC, las entrevistas exclusivas de Walters con gobernantes, miembros de la realeza y artistas le otorgaron un estatus de celebridad que estaba al mismo nivel que el de ellos, al mismo tiempo que la colocaron a la vanguardia de la tendencia que convertía a los reporteros de televisión en estrellas.

Al final de su carrera, le dio un nuevo giro al infoentretenimiento con "The View", un kaffee klatsch en vivo de ABC de lunes a viernes con un panel exclusivamente femenino para quien cualquier tema estaba sobre la mesa y que recibió invitados que iban desde líderes mundiales hasta ídolos adolescentes. Con esa aventura paralela y el éxito inesperado, Walters consideró "The View" el "postre" de su carrera.

Walters llegó a los titulares en 1976 como la primera presentadora de noticias de una cadena, con un salario sin precedentes de $ 1 millón que provocó asombro. Su impulso fue legendario mientras competía, no solo con cadenas rivales, sino también con colegas de su propia cadena, por cada gran "obtención" en un mundo repleto de más y más entrevistadores, incluidas mujeres periodistas que seguían su rastro.

"¡Nunca esperé esto!" Walters dijo en 2004, haciendo un balance de su éxito. "Siempre pensé que sería un escritor para la televisión. Nunca pensé que estaría frente a una cámara".

Pero ella era natural ante la cámara, especialmente cuando acosaba a los notables con preguntas mordaces.

"No tengo miedo cuando estoy entrevistando, ¡no tengo miedo!" Walters le dijo a The Associated Press en 2008.

Con una voz que nunca perdió el rastro de su acento nativo de Boston o su sustitución de Ws por Rs, Walters lanzó preguntas directas y, a veces, vertiginosas, a menudo endulzadas con una entrega susurrante y reverencial.

"Fuera de pantalla, ¿te gustas?" una vez le preguntó al actor John Wayne, mientras que a Lady Bird Johnson le preguntaron si estaba celosa de la reputación de mujeriego de su difunto esposo.

En mayo de 2014, grabó su último episodio de "The View" en medio de mucha ceremonia y una reunión de decenas de luminarias para poner fin a una carrera de cinco décadas en la televisión (aunque continuó haciendo apariciones televisivas ocasionales ). Durante una pausa comercial, una multitud de periodistas de televisión para las que había allanado el camino, incluidas Diane Sawyer, Katie Couric, Robin Roberts y Connie Chung, posaron con ella para un retrato grupal.

"Tengo que recordar esto en los días malos", dijo Walters en voz baja, "porque esto es lo mejor".

Su carrera comenzó sin tales indicios de majestuosidad.

Walters se graduó de Sarah Lawrence College en 1943 y, finalmente, obtuvo una asignación "temporal" detrás de escena en "Today" en 1961.

Poco después, se abrió lo que se vio como el puesto simbólico de la mujer entre los ocho escritores del personal. Walters consiguió el trabajo y comenzó a hacer apariciones ocasionales en el aire con historias poco convencionales como "Un día en la vida de una monja" o las tribulaciones de una conejita de Playboy. Para este último, se puso orejas de conejo y tacones altos para trabajar en el Playboy Club.

Como aparecía con más frecuencia, se salvó del título de "chica de hoy" que se le había asignado a sus antecesoras femeninas simbólicas. Pero tenía que pagar sus cuotas, a veces corriendo por el set de "Today" entre entrevistas para hacer comerciales de comida para perros.

Tuvo la primera entrevista con Rose Kennedy después del asesinato de su hijo, Robert, así como con la princesa Grace de Mónaco, el presidente Richard Nixon y muchos otros. Viajó a la India con Jacqueline Kennedy, a China con Nixon ya Irán para cubrir la fiesta de gala del sha. Pero enfrentó un revés en 1971 con la llegada de un nuevo presentador, Frank McGee. Aunque podían compartir el escritorio, él insistió en que ella esperara a que él hiciera tres preguntas antes de poder abrir la boca durante las entrevistas conjuntas con "personas poderosas".

Aunque ganó el estatus de celebridad por derecho propio, el mundo de las celebridades le era familiar incluso cuando era una niña. Su padre era un agente de reservas nacido en Inglaterra que convirtió una antigua iglesia de Boston en un club nocturno. Lou Walters abrió otros clubes en Miami y Nueva York, y la joven Barbara pasaba sus horas nocturnas con clientes habituales como Joseph Kennedy y Howard Hughes.

Esos fueron los buenos tiempos. Pero su padre hizo y perdió fortunas en un ciclo vertiginoso que le enseñó que el éxito siempre estaba en riesgo de ser arrebatado, y no se podía confiar ni disfrutar.

Sintiendo una mayor libertad y oportunidades esperándola fuera del estudio, salió a la carretera y produjo más entrevistas exclusivas para el programa, incluido el jefe de gabinete de Nixon, HR Haldeman.

Para 1976, se le había otorgado el título de copresentadora de "Today" y ganaba $700,000 al año. Pero cuando ABC la firmó con un contrato de $ 5 millones por cinco años, fue calificada como "la bebé del millón de dólares".

Los informes no señalaron que sus deberes laborales se dividirían entre la división de entretenimiento de la cadena y ABC News, y luego quedarían en el tercer lugar. Mientras tanto, se decía que Harry Reasoner, su experimentado copresentador de "ABC Evening News", estaba resentido por su salario y su orientación hacia las celebridades.

No fue solo la relación inestable con su copresentadora lo que trajo problemas a Walters.

La comediante Gilda Radner la satirizó en el nuevo "Saturday Night Live" como una comentarista rotacista llamada "Baba Wawa". Y después de su entrevista con un presidente recién elegido, Jimmy Carter, en la que Walters le dijo a Carter "sea prudente con nosotros", la corresponsal de CBS, Morley Safer, la ridiculizó públicamente como "la primera mujer Papa que bendice al nuevo cardenal".

Fue un período que pareció marcar el final de todo por lo que había trabajado, recordó más tarde.

"Pensé que todo había terminado: '¡Qué estúpido de mí haber dejado NBC!'".

Pero la salvación llegó en la forma de un nuevo jefe, el presidente de ABC News, Roone Arledge, quien la sacó del puesto de copresentadora y la trasladó a proyectos especiales para ABC News. Mientras tanto, encontró el éxito con sus especiales trimestrales de entrevistas en horario estelar. Se convirtió en colaboradora frecuente de la revista de noticias de ABC "20/20" y, en 1984, se convirtió en coanfitriona. Un favorito perenne fue su reseña de las "10 personas más fascinantes" del año.

Para 2004, cuando renunció a "20/20", había registrado más de 700 entrevistas, desde Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Moammar Gadhafi, hasta Michael Jackson, Erik y Lyle Menéndez y Elton John. Su charla de dos horas con Monica Lewinsky en 1999, sincronizada con las memorias de la ex pasante de la Casa Blanca sobre su aventura con el presidente Bill Clinton, atrajo a más de 70 millones de espectadores y se encuentra entre las entrevistas televisivas mejor calificadas de la historia.

Una de las favoritas de Walters era Katharine Hepburn, aunque un intercambio de 1981 la llevó a una de sus preguntas más ridiculizadas: "¿Qué tipo de árbol eres?"

Walters objetaría más tarde que la pregunta era perfectamente razonable dentro del contexto de su conversación. Hepburn se había comparado a sí misma con un árbol, lo que llevó a Walters a preguntar qué tipo de árbol era ella ("roble" fue la respuesta). Walters se declaró culpable de ser "terriblemente sentimental" a veces y era famosa por hacer llorar a sus modelos, con Oprah Winfrey y Ringo Starr entre los más famosos.

Pero su trabajo también recibió grandes elogios. Ganó un premio Peabody por su entrevista con Christopher Reeve poco después del accidente de equitación de 1995 que lo dejó paralizado.

Walters escribió una de sus memorias más vendidas en 2008, "Audition", que sorprendió a los lectores con su revelación de un "asunto largo y difícil" en la década de 1970 con el senador estadounidense casado Edward Brooke.

La autorrevelación de Walters alcanzó otro punto de referencia en mayo de 2010 cuando hizo un anuncio en "The View" de que, días después, se sometería a una cirugía cardíaca. Presentaría su cirugía exitosa, y las de otros notables, incluidos Clinton y David Letterman, en un especial de horario estelar.

El primer matrimonio de Walters con el empresario Bob Katz fue anulado después de un año. Su matrimonio de 1963 con el dueño del teatro Lee Guber, con quien adoptó una hija, terminó en divorcio después de 13 años. Su matrimonio de cinco años con el productor Merv Adelson terminó en divorcio en 1990.

A Walters le sobrevive su hija, Jacqueline Danforth.

"Espero ser recordado como un buen y valiente periodista. Espero que algunas de mis entrevistas no hayan creado historia, sino que hayan sido testigos de la historia, aunque sé que se ha usado ese título", dijo a la AP tras su retiro de "The View". "Creo que cuando miro lo que he hecho, tengo una gran sensación de logro. No quiero sonar orgulloso y altivo, pero creo que he tenido una carrera maravillosa y estoy muy emocionado de haberlo hecho".