Fabricantes de armas estadounidenses ayudan a los ucranianos a luchar contra Putin

Temiendo lo peor, Kellgren y su compañía KelTec decidieron usar esas 400 armas varadas, enviándolas al naciente movimiento de resistencia de Ucrania para ayudar a los civiles a luchar contra un ejército ruso que ha estado bombardeando repetidamente sus edificios de apartamentos, escuelas, hospitales y escondites. .

"El pueblo estadounidense quiere hacer algo", dijo Kellgren, ex piloto de la Marina de los EE. UU. "Disfrutamos de nuestras libertades, apreciamos esas cosas. Y cuando vemos a un grupo de personas siendo golpeados así, es desgarrador".

La donación de KelTec, con sede en Cocoa, es un ejemplo de alto perfil de los estadounidenses que recolectan armas, municiones, chalecos antibalas, cascos y otros equipos tácticos en respuesta a la promesa del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de armar a sus ciudadanos . Pero muchos esfuerzos de base similares se han visto frustrados por la falta de experiencia con la compleja red de regulaciones que rigen el envío internacional de tales equipos.

Kellgren, que ha lidiado con esa burocracia durante años, logró conectarse a través de un vecino ucraniano con un diplomático de la embajada de Ucrania que lo ayudó a obtener una licencia federal de exportación de armas en solo cuatro días. Ese proceso a menudo puede llevar meses.

Esta semana, mientras el Congreso debatía si enviar armas y sistemas de defensa más avanzados a Ucrania, los trabajadores del almacén de KelTec levantaron con montacargas cuatro palés envueltos en plástico que contenían sus rifles plegables de 9 mm para entregarlos en una instalación no revelada administrada por la OTAN. A partir de ahí, el nuevo destinatario del envío, el Ministerio de Defensa de Ucrania, será responsable de introducir de contrabando las armas en la zona de guerra.

"Ahí es cuando comienza la verdadera proeza y el heroísmo", dijo Kellgren.

Desde California hasta Nueva York, los funcionarios electos, los departamentos del alguacil y las organizaciones sin fines de lucro dicen que también han recolectado miles de conjuntos de chalecos antibalas y millones de rondas de municiones para Ucrania.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, inició una campaña la semana pasada para solicitar a los departamentos de policía y alguacil que donen cascos balísticos excedentes y otros equipos. "Sabemos que se puede usar con urgencia para ayudar a detener a Putin y salvar a Ucrania", dijo.

Pero abundan los peligros: a una organización sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York que lideraba un esfuerzo para recolectar equipo táctico le robaron 400 chalecos antibalas antes de que pudieran ser enviados.

Muchos de los organizadores no tienen idea de cómo navegar las Regulaciones de Tráfico Internacional de Armas, o ITAR, que a veces requieren aprobaciones de los Departamentos de Estado, Comercio y Defensa para enviar incluso equipo táctico no letal.

La Fundación Nacional de Deportes de Tiro, un grupo comercial para fabricantes de armas de fuego, distribuyó instrucciones paso a paso esta semana a sus más de 8,000 miembros sobre cómo solicitar una licencia de exportación acelerada. También proporcionaron una lista de rifles de francotirador, pistolas y municiones específicas solicitadas por la Embajada de Ucrania en Washington.

KelTec espera organizar más envíos en el futuro. Su licencia permite la exportación de hasta 10.000 armas y la empresa ha ofrecido a los ucranianos su propia línea de producción y envíos semanales.

Los detalles de los esfuerzos de KelTec surgieron en una presentación del Departamento de Justicia esta semana por un abogado de bienes raíces con sede en Maryland, Lukas Jan Kaczmarek, quien dijo que, como voluntario de la Asociación de Abogados Ucraniano-Estadounidense, está ayudando a Ucrania a adquirir armas junto con Volodymyr Muzylov. el primer secretario de la Embajada de Ucrania.

"Espero trabajar en esta capacidad durante la invasión rusa de Ucrania, y no he recibido, no recibo ni recibiré ninguna compensación monetaria por mi asistencia", escribió Kaczmarek en su registro como agente extranjero de Zelenskyy. Gobierno.

KelTec no es el único fabricante de armas que ha respondido a la llamada.

Otra empresa de Florida, Adams Arms, publicó en su cuenta de Facebook un video de lo que dijo es un cargamento de carabinas con destino a Ucrania. La compañía también comenzó a vender camisetas estampadas con la icónica transmisión final de una unidad de la Guardia Fronteriza de Ucrania bombardeada que le dijo a un buque de guerra ruso: "¡Vete (improperio) tú mismo!" Las ganancias de las ventas de camisetas se destinarán a los fondos de guerra del Banco Nacional de Ucrania.

Si bien los rifles no son rival para la potencia de fuego de los aviones de combate Sukhoi y las bombas de racimo de Putin, pueden desempeñar un papel importante si los rusos se atascan en el combate calle a calle, dijo el mayor retirado del ejército estadounidense John Spencer.

Los rifles semiautomáticos que KelTec está enviando son quizás incluso más valiosos que los misiles antiaéreos de alta tecnología que requieren un entrenamiento extenso más allá del alcance de la mayoría de los civiles, muchos de los cuales nunca antes habían empuñado un arma, dijo.

"Cada envío de armas de fuego es fundamental", dijo Spencer, analista de guerra urbana en el Madison Policy Forum, un grupo de expertos con sede en Nueva York. "Le estás dando a un luchador más, entre decenas de miles, la oportunidad de resistir con un arma fácil de usar".

Kellgren dijo que se ha sentido inspirado por el ingenio y la tenacidad de los ciudadanos ucranianos y confía en que los rifles que enviará marcarán la diferencia.

"La gente de Ucrania ha tenido en su mayoría armas de fuego civiles y están manteniendo a raya a una superpotencia", dijo. "Así que el factor X aquí no es necesariamente qué equipo tienes. ... Todo se reduce a la voluntad de luchar ".