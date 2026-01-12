La explosión de bombona mata a novios y otras seis

Al menos ocho personas murieron en la explosión de una bombona de gas la madrugada del domingo después de la celebración de una boda en una casa en la capital de Pakistán, incluyendo a los novios, informaron la policía y funcionarios.

¿Cómo ocurrió la explosión en Islamabad?

La explosión ocurrió mientras los invitados que se habían reunido para celebrar el matrimonio dormían en la casa, y provocó el colapso de parte de la vivienda, según la policía de Islamabad. Siete personas resultaron heridas.

Acciones de la autoridad tras la tragedia

La explosión se produjo en una zona residencial en el corazón de la ciudad, según un comunicado policial. Un administrador del gobierno, Sahibzada Yousaf, dijo que las autoridades fueron alertadas sobre la explosión temprano el domingo y que las autoridades aún están investigando. Dijo que algunas casas cercanas también resultaron dañadas.

Detalles confirmados sobre la explosión de gas

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por la pérdida de vidas y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, según un comunicado de su oficina. Ordenó a las autoridades de salud que se asegurasen de que los heridos recibieran el mejor tratamiento posible y solicitó una investigación completa.