Trump señala a la UE como una ´civilización en riesgo´

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada por la Administración Trump ha encendido alarmas en Europa por su tono agresivo y su retrato apocalíptico del continente. El documento, de 33 páginas y firmado por el propio presidente, afirma que Europa podría ver "la desaparición de su civilización" en menos de dos décadas, un diagnóstico que replica sin matices la retórica del movimiento MAGA y de los partidos ultraderechistas europeos.

¿Qué implica la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump para Europa?

La estrategia acusa a la Unión Europea de erosionar la soberanía de los Estados miembros y responsabiliza a la inmigración, la baja natalidad y la "censura" de una supuesta decadencia continental. El documento adopta como propias las tesis de formaciones como AfD, Vox y otros partidos nacionalistas, lo que constituye una injerencia ideológica inusual por parte de Washington en el debate político europeo.

Reacciones de líderes europeos ante la estrategia de Trump

Uno de los aspectos más inquietantes del texto es su llamado explícito a apoyar a las fuerzas que describe como "patrióticas", es decir, las formaciones euroescépticas que buscan desmantelar o debilitar el proyecto europeo desde dentro. Esta prioridad confirma una estrategia ya anticipada por el discurso incendiario del vicepresidente J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde presentó una imagen distorsionada y catastrófica del Viejo Continente.

La reacción europea ha sido contundente. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, rechazó que Europa necesite "consejos" sobre su rumbo político, mientras que fuentes comunitarias consideran que el documento trata a Europa "como un rival", rompiendo con décadas de cooperación transatlántica. La afinidad de la Casa Blanca con sectores nacionalistas y con la retórica rusa acentúa la percepción de un giro estratégico que amenaza la estabilidad del bloque europeo.

Impacto de la doctrina Monroe en América Latina

El documento también marca un retroceso en la política hacia América Latina al prometer una restauración de la doctrina Monroe, ahora con un "Corolario Trump". Esta formulación refuerza una visión abiertamente intervencionista del hemisferio, rompiendo con el enfoque diplomático que predominó en otras administraciones y potencialmente tensando las relaciones con los gobiernos latinoamericanos.

En materia de seguridad y comercio, Washington exige a Europa asumir mayor gasto militar, limita la expansión de la OTAN y respalda una política económica proteccionista bajo el lema America First. El texto se distancia de la estrategia europea respecto a la guerra en Ucrania y refuerza la idea de un Estados Unidos menos dispuesto a sostener el orden internacional que ha ayudado a construir desde la Segunda Guerra Mundial.