Premio Nobel de Química descarta solución contra envejecimiento

Para retrasar el envejecimiento, Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química 2009, considera que se debe combinar hábitos saludables, con una vida social activa y un propósito personal que lograr.

El también autor del libro "Por qué morimos" explica en entrevista que, aunque existen avances tecnológicos orientados no solo a prolongar la vida sino a mejorar su calidad, el envejecimiento sigue siendo un fenómeno altamente complejo que involucra disciplinas como la biología molecular, la biología celular y la epigenética.

¿Qué estrategias propone Venki Ramakrishnan para el envejecimiento?

Uno de los temas clave son las estructuras del ADN que protegen el material genético. Con el paso del tiempo, estos entran en un proceso de senescencia que puede detonar inflamación y, eventualmente, problemas como el deterioro de la memoria.

El científico advierte que intervenir en mecanismos celulares para retrasar el envejecimiento podría generar nuevos riesgos, como un incremento en la probabilidad de desarrollar cáncer, lo que vuelve estas soluciones científicas sumamente delicadas.

Más allá de los límites tecnológicos, el Premio Nobel enfatiza que no existe una solución definitiva para frenar el envejecimiento. Sin embargo, sí hay estrategias comprobadas que pueden mejorar la calidad de vida a largo plazo: una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado, aplicados desde etapas tempranas de la vida.

Importancia de la vida social en el proceso de envejecimiento

Y subraya la importancia del propósito de vida y de evitar el aislamiento social. Mantener vínculos, objetivos y motivaciones claras es tan importante como la biología cuando hablamos de cómo envejecemos.

El envejecimiento no es un solo proceso, sino la suma de muchos mecanismos biológicos que interactúan entre sí. El aislamiento social en la vejez no es saludable; rodearse de amigos y familia marca una diferencia real. El propósito personal es tan importante como la biología cuando hablamos de cómo envejecemos, expone.

Riesgos de intervenir en mecanismos celulares del envejecimiento

