China renuncia al trato de país en desarrollo para fortalecer a la OMC

China ha anunciado que ya no pedirá el trato especial otorgado a los países en desarrollo en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, un cambio que Estados Unidos ha exigido durante mucho tiempo.

Funcionarios del Ministerio de Comercio manifestaron el miércoles que la medida es un intento de fortalecer el sistema comercial global en un momento en que está amenazado por guerras arancelarias y movimientos proteccionistas de países individuales para restringir las importaciones.

No estaba claro si el anuncio conduciría a un mayor acceso de bienes extranjeros al vasto mercado chino. Estados Unidos y muchos países europeos se han quejado durante mucho tiempo de las barreras a sus exportaciones. El cambio afecta sólo a las negociaciones en curso y futuras, no a los acuerdos existentes.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dio la bienvenida al cambio, diciendo que elimina un punto de discordia y abre la puerta a reformas.

"Elimina una de las críticas en la organización, que, ya sabes, permite que países relativamente prósperos tengan acceso a estos privilegios", comentó en una cumbre organizada por la organización de medios Semafor en Nueva York.

Describió la respuesta de Estados Unidos como positiva. "Pero también han dicho 'ya era hora'", comentó con una risa.

El primer ministro chino, Li Qiang, anunció el cambio en un discurso en Nueva York el martes en un foro de desarrollo organizado por China en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.

Los funcionarios chinos dijeron que la decisión de Beijing fue voluntaria y no pretendía sugerir que otros países en desarrollo debieran hacer lo mismo.

"Es la decisión de China", dijo a periodistas en Ginebra el principal enviado de China a la OMC, Li Yihong.

La OMC, con sede en Ginebra, que cuenta con 166 países como miembros, ofrece un foro para las conversaciones comerciales globales y hace cumplir los acuerdos, pero se ha vuelto menos efectiva, lo que ha provocado peticiones de que se reforme.

Las disposiciones de "trato especial y diferenciado" otorgan a algunos países en desarrollo plazos más largos para implementar acuerdos comerciales, pueden llevar a asistencia técnica del extranjero y ofrecen excepciones a algunas reglas que los países más ricos deben cumplir.

China es un país de ingresos medios, y los funcionarios del gobierno enfatizaron que sigue siendo parte del mundo en desarrollo. Estados Unidos ha argumentado durante mucho tiempo que China debería renunciar al estatus de país en desarrollo porque es la segunda economía más grande del mundo.

China "siempre será un país en desarrollo", dijo Li. "Está muy claro que el tema del estatus de miembro en desarrollo y el trato especial y diferenciado están relacionados pero son distintos".

Sin embargo, China se ha convertido con mayor frecuencia en una fuente de préstamos y asistencia técnica para otros países que quieren construir carreteras, ferrocarriles, presas y otros proyectos importantes, a menudo llevados a cabo por grandes empresas estatales chinas.