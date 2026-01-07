Fuerzas de EEUU incautan dos buques vinculados a Venezuela

WASHINGTON — Fuerzas estadounidenses han incautado dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela en acciones consecutivas en el Atlántico Norte y el Caribe, confirmaron funcionarios el miércoles.

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció la incautación del buque mercante Bella 1 por "violaciones de sanciones estadounidenses" en una publicación en redes sociales. Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela.

Acciones de la autoridad en el Caribe y Atlántico

Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe. Noem dijo que ambos barcos "o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí".

El ejército estadounidense tomó el control del Bella 1 y lo entregó a las autoridades policiales, dijo un funcionario estadounidense, quien habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles.

El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán. La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. El barco se negó a ser abordado y se dirigió a través del Atlántico.

Durante este tiempo, el Bella 1 fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío. El funcionario estadounidense también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.

Detalles sobre la incautación del Bella 1 y Marinera

Más temprano el miércoles, sitios de seguimiento marítimo de código abierto mostraron su posición entre Escocia e Islandia, viajando hacia el norte. El funcionario estadounidense también confirmó que el barco estaba en el Atlántico Norte.

Aviones militares estadounidenses han sobrevolado el buque, y el martes un avión de vigilancia de la Real Fuerza Aérea fue mostrado en sitios de seguimiento de vuelos sobrevolando la misma área.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó antes de la incautación que estaba "siguiendo con preocupación la situación anómala que se ha desarrollado alrededor del petrolero ruso Marinera".

La declaración del ministerio, que fue difundida por la agencia oficial de noticias Tass, añadió que "desde hace varios días, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado siguiendo al Marinera, a pesar de que nuestro buque está aproximadamente a 4.000 kilómetros de la costa estadounidense".

En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el cortador de la Guardia Costera Munro rastreó el barco antes de su incautación "de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos".

Añadió que la incautación se basa en la proclamación del presidente Donald Trump de abordar buques sancionados que "amenazan la seguridad y estabilidad del Hemisferio Occidental". La incautación del petrolero se produce pocos días después de que fuerzas estadounidenses realizaran una redada sorpresa nocturna en la capital de Venezuela, Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Reacciones de Rusia ante la incautación de su petrolero

Luego de ese operativo, funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen la intención de continuar incautando buques sancionados conectados al país.

"Estamos haciendo cumplir las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras", señaló el secretario de Estado Marco Rubio en NBC el domingo. "Vamos a la corte, obtenemos una orden, incautamos esos barcos con petróleo. Y eso continuará".