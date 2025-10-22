EU hunde lancha presuntamente narco frente a Colombia

Estados Unidos atacó y destruyó otra embarcación que presuntamente traficaba y transportaba drogas, ya no en el Caribe, sino por primera vez en aguas del océano Pacífico, frente a costas de Colombia, y con dos presuntos narcoterroristas abatidos.

Lo informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien señaló que la operación fue autorizada por el presidente Donald Trump y se realizó "en aguas internacionales". También aseguró que la nave "transportaba narcóticos y transitaba una ruta utilizada para el contrabando en la región".

¿Qué ocurrió?

Se trata del octavo operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las siete intervenciones previas se efectuaron en el mar Caribe, en aguas internacionales, pero en cercanía con Venezuela. "Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental", expresó Hegseth en su cuenta oficial en X.

Durante el ataque, dos presuntos narco-terroristas que se encontraban a bordo de la embarcación fueron abatidos. No se registraron bajas ni heridos entre el personal estadounidense que ejecutó la operación, detalló el jefe del Pentágono. "Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente", aseguró Hegseth en su mensaje.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El secretario subrayó que la actual política de Washington busca respuesta directa y contundente contra las redes criminales que combinan actividades de tráfico de drogas con terrorismo. La Casa Blanca ha dicho que estas acciones se enmarcan bajo el "conflicto armado" contra los cárteles de la droga, amparándose en la misma base legal que permitió la ofensiva antiterrorista posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Con docenas de buques de guerra y aviones, y miles de tropas estadounidenses recién desplegadas en el Mar Caribe, Trump ha declarado un "conflicto armado" con grupos narcotraficantes a los que ha calificado de terroristas internacionales. Los ataques aéreos estadounidenses han hecho estallar al menos siete barcos en el Caribe, que, según Trump, transportaban drogas a Estados Unidos en aguas internacionales desde Venezuela, matando en el proceso a decenas de presuntos narcotraficantes.

También ha firmado un documento de autorización para operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y ha acusado a su presidente, Nicolás Maduro, de haber sido elegido ilegítimamente y de liderar un cártel de narcóticos. El presidente venezolano dijo que Washington busca derrocarlo.

¿Cuál es el contexto general?

Este nuevo episodio en cercanías de las costas colombianas ocurre cuando la alianza contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia parece más frágil que nunca. La relación más estratégica para Washington en la región vive los últimos meses en discordia, con Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro (izquierda), vehementemente enfrentados.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, los choques entre ambas administraciones son frecuentes, con amenazas de guerras comerciales, llamadas de embajadores a consulta y recortes de ayuda financiera de por medio. El domingo pasado, Trump acusó a Petro de fomentar la producción de drogas en Colombia y anunció la suspensión de pagos y subsidios al país sudamericano. Esto después de que Petro denunciara que funcionarios estadounidenses asesinaron a un colombiano y violaron la soberanía de Colombia en uno de los múltiples ataques que militares estadounidenses están ejecutando contra presuntas embarcaciones narco en el Caribe desde principios de septiembre.