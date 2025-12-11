Dinamarca considera a los Estados Unidos una amenaza

La inteligencia militar de Dinamarca identificó por primera vez a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad nacional, debido a la presión del presidente Donald Trump sobre la isla de Groenlandia, territorio autónomo del país nórdico. El informe del Servicio de Inteligencia de Defensa (FE) advierte que Washington podría recurrir a la fuerza militar y al ciberespionaje para lograr sus objetivos.

¿Cómo afecta la presión de Trump a la seguridad de Dinamarca?

El documento señala que Trump ha insistido en que la anexión de Groenlandia es una “necesidad para Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional” y ha criticado a Dinamarca por supuestamente no invertir lo suficiente para proteger el territorio ártico. La isla, rica en recursos minerales y de gran valor estratégico, se ha convertido en el centro de tensiones transatlánticas en el marco del aumento de la rivalidad global en el Ártico.

Acciones de la inteligencia danesa sobre la influencia estadounidense

El FE alerta que la creciente influencia de Estados Unidos en Groenlandia, incluidas campañas para fomentar el independentismo, eleva la amenaza de espionaje y operaciones de influencia en el reino de Dinamarca. En agosto pasado, el Ministerio de Exteriores danés convocó al representante diplomático estadounidense para exigir explicaciones sobre estas acciones.

Detalles sobre las amenazas en el Ártico y el mar Báltico

Aun así, el informe sostiene que las principales amenazas para la seguridad danesa siguen siendo Rusia y China. La inteligencia señala que Moscú podría aprovechar la incertidumbre sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado para intensificar ataques híbridos en Europa, mientras que Pekín representa un desafío económico y militar creciente para Occidente.

Además de Groenlandia, la inteligencia danesa advierte sobre riesgos en el mar Báltico, donde Rusia es el único país ribereño fuera de la OTAN y donde se han registrado actos de sabotaje contra cables submarinos. Aunque la amenaza militar rusa aumentará, el informe concluye que actualmente no existe un riesgo de ataque convencional directo contra Dinamarca.