EU alerta a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos no viajar ni permanecer en Venezuela debido a lo que calificó de "riesgos graves de detención ilegal".

"A cualquier ciudadano de Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles", indicó la Embajada.

Estados Unidos ha ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según fuentes informadas sobre el despliegue.

Maduro llamó a los "pueblos" del mundo a pronunciarse en favor de Venezuela y dijo que un "ataque" a su país es un "ataque a toda América Latina y el Caribe".