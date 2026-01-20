Fuerzas de EEUU en el Caribe incautan séptimo buque petrolero sancionado ligado a Venezuela

Las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron y tomaron el mando de un séptimo buque petrolero vinculado con Venezuela el martes, mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país sudamericano.

Detalles sobre la captura del buque Sagitta

El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tomaron "sin incidentes" el buque motor Sagitta y que la embarcación "operaba en contravención a la cuarentena establecida por el presidente Trump de los buques sancionados en el Caribe".

El comando militar no especificó si la Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control del buque, tal como ha sucedido en incautaciones anteriores. El Pentágono no respondió de momento a mensajes en busca de más detalles.

El Sagitta es un buque petrolero con bandera de Liberia y, según su registro, es propiedad y está gestionado por una empresa de Hong Kong. El barco transmitió su ubicación por última vez hace más de dos meses, después de partir del mar Báltico, en el norte de Europa.

Acciones del Comando Sur en el Caribe

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al buque como parte de una orden ejecutiva relacionada con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

La publicación del Comando Sur de Estados Unidos indicó, sin embargo, que el buque había cargado petróleo de Venezuela. Aseguró que la captura del buque "demuestra nuestra determinación para garantizar que el petróleo único que salga de Venezuela sea el que esté coordinado de manera adecuada y legal".

El Comando Sur publicó imágenes aéreas de lo que parecía ser el Sagitta navegando, pero a diferencia de videos anteriores, no mostró el momento en que las fuerzas estadounidenses se acercaban a la embarcación ni del abordaje.

Reacciones de Trump sobre el petróleo venezolano

Horas antes del anuncio, Trump declaró a la prensa que Estados Unidos ya ha sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela.

"Nos quedan millones de barriles de petróleo", dijo en la Casa Blanca. "Lo estamos vendiendo en el mercado abierto. Estamos bajando los precios del petróleo de forma increíble".