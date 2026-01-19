¿Qué es estado de sitio, medida que aplicó Guatemala?

En días recientes, una crisis de seguridad ha azotado distintos puntos de Guatemala luego de que pandilleros integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) se amotinaran el sábado pasado en tres prisiones distintas al interior del país, terminando en el asesinato de nueve elementos de la Policía Nacional Civil en ataques coordinados atribuidos a estos grupos delictivos.

¿Qué provocó la crisis de seguridad en Guatemala?

Los motines se originaron luego de que autoridades nacionales se negaran a negociar con estos grupos el traslado de sus líderes a una cárcel con menores medidas de seguridad. Las exigencias de estas estructuras criminales se mantienen desde mediados de 2025, cuando se realizó el traslado de sus cabecillas a "Renovación I", una prisión de máxima seguridad.

Derivado de este conflicto, el pasado domingo 18 de enero de 2026, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos. Por su parte, el Gobierno de México informó que ofrecerá apoyo en caso de que se solicite.

Acciones del Gobierno ante la crisis de seguridad

De acuerdo con el portal digital oficial del Congreso de Guatemala, el estado de sitio es una disposición que debe ser decretada por el presidente y pone ciertas restricciones a garantías constitucionales cuando existen conflictos graves, donde la seguridad y el orden público se ven perjudicados. Esta medida de seguridad temporal se emplea únicamente para hacer frente a casos de violencia grave, ataques armados o terrorismo. Al decretarse, permite al Estado usar medidas extraordinarias y restringir algunos derechos para restablecer el orden durante un periodo de 30 días.

Algunos de los derechos que se limitan es la libertad de acción, por lo que las personas están obligadas a obedecer las órdenes del Estado, así como el derecho de reunión y manifestación, prohibiendo todo tipo de marchas, manifestaciones y eventos públicos. Además, se restringe también la libre circulación, por lo que las personas no pueden trasladarse libremente.

Entre las acciones que se le autorizan al Estado durante la vigencia de este estado de prevención se encuentra la detención legal por fuerzas de seguridad y el Ejército a toda persona que no acate las normativas establecidas por las autoridades, sin la necesidad de un mandamiento oficial u orden judicial.

Impacto de los motines en la población guatemalteca

No obstante, a pesar de la declaración de esta disposición y las restricciones que conlleva, en el país no se establecieron horarios de circulación y las personas pueden realizar sus actividades con normalidad. La única medida que se aplicó fue la detención, allanamiento, realización de interrogatorios y confinamiento sin necesidad de un mandato judicial.

Finalmente, antes de llevarse a cabo, la medida deberá ser ratificada por el Congreso. Mientras tanto, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en todo el territorio para este lunes 19 de enero, en escuelas públicas y colegios privados al interior del país.