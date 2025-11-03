Haití declara estado de emergencia tras "Melissa"

El gobierno haitiano declaró el estado de emergencia durante tres meses en seis departamentos del país tras la devastación causada por el huracán Melissa, que dejó al menos 31 muertos y 21 desaparecidos.

La oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anunció la noticia en un comunicado, en el que también se declararon tres días de luto nacional.

¿Qué ocurrió?

La respuesta de emergencia se activó en las regiones Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste para hacer frente a las desastrosas consecuencias de las lluvias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?