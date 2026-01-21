Modelo de Bukele por replicarse en América Latina

Los líderes progresistas de América Latina enfrentan crecientes presiones políticas ante la escalada del crimen organizado, impulsadas tanto por sus votantes como por la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump. La estrategia punitiva del salvadoreño Nayib Bukele contra las pandillas ha generado apoyo popular y ha servido como modelo para gobiernos de la región, incluidos México, Guatemala y Colombia.

¿Cómo afecta la estrategia de Bukele a otros países?

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró recientemente un estado de emergencia tras un estallido de violencia en el que murieron 10 policías. La medida restringe algunos derechos constitucionales, como las libertades de movimiento, reunión y protesta, y refleja el enfoque de Bukele en El Salvador, donde más de 90.000 personas han sido arrestadas desde 2022 en el marco de la guerra contra las pandillas, reduciendo los homicidios drásticamente.

Detalles del estado de emergencia en Guatemala

La declaración de estado de emergencia en Guatemala se produce en un contexto de creciente violencia y inseguridad. Las acciones del gobierno buscan controlar la situación y restaurar la paz en el país, siguiendo el modelo de Bukele, que ha sido objeto de debate en toda la región.

Impacto del crimen organizado en la política latinoamericana

La influencia del crimen organizado en la política de América Latina ha llevado a los líderes a adoptar medidas más drásticas. La estrategia de Bukele ha sido vista como un ejemplo a seguir, aunque también ha generado críticas por las violaciones a los derechos humanos y la falta de un enfoque integral para abordar las causas del crimen.