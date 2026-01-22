Alemania expulsa a diplomático ruso por caso de espionaje

BERLÍN

El gobierno alemán anunció el jueves la expulsión de un diplomático ruso en relación con un caso en que una mujer fue arrestada bajo sospecha de proporcionar información relacionada con la guerra en Ucrania a un contacto de inteligencia en la embajada de Moscú en Berlín.

¿Qué información se proporcionó sobre la guerra en Ucrania?

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo en una publicación en redes sociales que "el gobierno alemán no tolera el espionaje en Alemania, y mucho menos bajo el disfraz de estatus diplomático". Indicó que convocó al embajador ruso y le informó que estaba expulsando "a la persona en cuestión que espió en nombre de Rusia".

La principal sospechosa en el caso, una ciudadana con doble nacionalidad alemana-ucraniana, fue arrestada en Berlín el miércoles. Los fiscales federales dijeron que había estado en contacto desde al menos noviembre de 2023 con un hombre en la embajada rusa que trabajaba para un servicio de inteligencia ruso.

Detalles sobre el arresto de la sospechosa en Berlín

Alegaron que, en varias ocasiones, ella le proporcionó información vinculada a la guerra en Ucrania. Supuestamente, ayudó con consultas sobre ubicaciones de la industria de defensa, pruebas de drones y entregas planificadas de drones a Ucrania, y recurrió a exempleados en "el área de operaciones del Ministerio de Defensa" que eran conocidos personales.

La mujer también ayudó ocasionalmente a su contacto de la embajada rusa a asistir a eventos políticos en Berlín bajo seudónimos para que pudiera establecer contactos para la inteligencia rusa, de acuerdo con los fiscales.

Acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania

El Ministerio de Defensa indicó que la investigación también involucra a dos exempleados militares alemanes, uno de ellos un oficial recientemente retirado, quienes son sospechosos de divulgar información a la mujer.