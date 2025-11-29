Bolivia deja atrás la formación antiimperialista

El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció que la antigua Escuela Militar Antiimperialista, financiada por Irán durante el gobierno de Evo Morales, será convertida en un centro de capacitación para militares en el combate de incendios forestales. La decisión llega a menos de un mes de iniciado su mandato y marca un giro simbólico respecto a la orientación política de los últimos 20 años.

¿Qué ocurrió?

La escuela, fundada en 2016 con apoyo de Irán y Venezuela como parte de la Alianza Bolivariana (ALBA), tenía como objetivo impartir formación "antiimperialista" a oficiales militares. Paz afirmó que las instalaciones dejarán de tener un enfoque ideológico y ahora estarán destinadas al "servicio a la patria" mediante la protección de áreas naturales, particularmente en el oriente boliviano, donde los incendios son recurrentes cada año.

¿Cuál es el contexto general?

El cambio se enmarca en la nueva estrategia geopolítica del gobierno, que ha anunciado un acercamiento a Estados Unidos tras dos décadas de estrecha relación con países como Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. Desde 2008, Bolivia y Washington no mantienen relaciones a nivel de embajadores, una situación que Paz busca revertir.