Escasea la leche de fórmula para bebés en Estados Unidos

La ausencia de las fórmulas para bebés en los supermercados todavía no es generalizada. Hay reservas que se agotan con facilidad ante las compras de pánico.

En tiendas como Walgreens, CVS y Target están limitando las compras para proteger su inventario hasta donde les sea posible.

De acuerdo con La Noticia y CNN, tres hechos provocaron la falta de fórmula en el mercado:

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió que las marcas de fórmulas para bebé Similac, Alimentum y Elecare, producidas por Abbott Nutrition en Sturgis, una planta de Michigan, tenía una bacteria. Dos bebés murieron, lo que produjo que se realizara una investigación por seguridad.

La misma empresa anunció el retiro voluntario de los productos argumentando las quejas de los consumidores sobre enfermedades infantiles relacionadas con Cronobacter sakazakii, Salmonella Newport.

La segunda razón fue la baja producción, pues el 98% de la fórmula que se producía el país se desaceleró por la pandemia de coronavirus, complicando la cadena de suministro.

A esto se sumó al miedo de muchas madres de amamantar a sus nuevos hijos en medio de la pandemia de covid-19 y prefirieron darles fórmula.

La FDA anunció que está revisando la manera de apoyar a la industria de las fórmulas infantiles para maximizar su producción y satisfacer la demanda, mientras la empresa está priorizando los productos de mayor necesidad, como las fórmulas especiales.

Por último, está el cierre de importaciones del producto con países como México, Chile, Irlanda y Holanda, lo que ha provocado la escasez.

Además, muchos productos importados de Europa no cuentan con el etiquetado que se requiere en Estados Unidos, aun cuando tienen la máxima calidad, dice un estudio citado por La Noticia.

Compra-venta en Facebook

Por lo pronto, las madres han recurrido al intercambio o compra de excedentes de productos con otras madres, mediante grupos de Facebook.

"Me puse en contacto con mi amiga en mi grupo y ella tenía siete latas de la fórmula que necesito y que ella no usaba porque su bebé ya no la necesita. Así que conduje a su casa, a unos 20 minutos, la recogí y le pagué. ¡Fue un milagro!", señaló Ashley Madox, una madre de dos niños que vive en San Diego.