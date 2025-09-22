B-King era familiar de integrante del Clan del Golfo, revelan

Según la Policía de Colombia, B-King era pariente de Camilo Torres Martínez, alias "Fritanga", ex capo del "Clan del Golfo" quien terminó de pagar condena en Estados Unidos en 2019.

En entrevista con el programa "Lo sé Todo", B-King admitió ser sobrino de alias "Fritanga": "Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací".

"Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací, siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia", indicó en la entrevista.

"Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecha porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasó muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar", señaló.

"Apoyo moral siempre hubo, pero a nosotros nos hicieron extinción de dominio. De ahí para adelante todo ha sido con sudor y con las ganas mías", puntualizó el artista.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro indicó por medio de un trino: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas' a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante".

Autoridades en México le dijeron a EL TIEMPO que se estaba analizando la información contenida en el mensaje hallado cerca del cuerpo -que permanece bajo custodia- y que estaban en constante intercambio de mensajes con la Policía colombiana para tratar de esclarecer los hechos.