Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario ruso, Vladímir Putin , se reunirán en la cumbre de Alaska , para determinar no solo la trayectoria de la guerra en Ucrania , sino también el futuro de la seguridad europea .

Trump partió por la mañana rumbo a Anchorage, Alaska, donde tendrá su primer encuentro con su homólogo ruso desde que llegó por segunda vez a la Casa Blanca. El mandatario republicano estará acompañado de gran parte del círculo más estrecho de su gabinete.

El objetivo de esta reunión es dialogar sobre una tregua en Ucrania.