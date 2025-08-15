Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska

Inicia reunión entre Trump y Putin en AlaskaLos presidentes de EE. UU. y Rusia se reúnen en Alaska para discutir la guerra en Ucrania y la seguridad en Europa
Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario ruso, Vladímir Putin, se reunirán en la cumbre de Alaska, para determinar no solo la trayectoria de la guerra en Ucrania, sino también el futuro de la seguridad europea.
Trump partió por la mañana rumbo a Anchorage, Alaska, donde tendrá su primer encuentro con su homólogo ruso desde que llegó por segunda vez a la Casa Blanca. El mandatario republicano estará acompañado de gran parte del círculo más estrecho de su gabinete.
El objetivo de esta reunión es dialogar sobre una tregua en Ucrania.
EL MAÑANA RECOMIENDA