En la invasión rusa de Ucrania, los ecos de la Guerra Fría resuenan

Para un Estados Unidos donde Rusia nunca pasó de moda como un villano perenne en el cine y la televisión, las tensiones revividas con el Kremlin se derivan de un guión geopolítico muy gastado. Vuelve a soplar un viento frío y familiar de este a oeste.

"Es un eco de la Guerra Fría", dice James Hershberg, profesor de historia y asuntos internacionales en la Universidad de Georgetown y ex director del Proyecto de Historia Internacional de la Guerra Fría del Centro Woodrow Wilson.

Hershberg ve muchas diferencias en las inflamadas tensiones actuales con Rusia. Las agresiones de Vladimir Putin, dice, no parecen impulsadas por la ideología como lo fue el comunismo para la Unión Soviética. Un panorama mediático transformado también ha ayudado a convertir al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un protagonista mundial .

Pero en una crisis que enfrenta a dos superpotencias nucleares en lados opuestos, la historia se repite de otras maneras. Una extralimitación estratégica rusa, dice Hershberg, está provocando nuevamente un momento potencialmente peligroso en el orden internacional.

"Estamos en una segunda crisis de los misiles en Cuba en muchos sentidos en términos del peligro de una escalada", dice Hershberg, cuyos libros incluyen "Marigold: The Lost Chance for Peace in Vietnam". "Putin está actuando tan irracionalmente que hace que Nikita Khrushchev parezca un actor racional en comparación".

El conflicto territorial más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, las más de dos semanas de guerra de Rusia en Ucrania han unido las alianzas occidentales como pocos eventos antes. Al repudiar la invasión de Putin, EE. UU. y sus aliados europeos han promulgado sanciones económicas paralizantes contra Rusia, que Biden extendió el martes al petróleo crudo ruso , al tiempo que marcan la línea sobre el compromiso militar con Rusia.

"Si estamos hablando de una Guerra Fría en mayúsculas, no creo que pueda llamarla Segunda Guerra Fría", dice Fredrik Logevall, profesor de historia y asuntos internacionales en Harvard y autor recientemente ganador del premio Pulitzer de "JFK: Mayoría de edad en el siglo americano, 1917-1956".

"Pero", dice Logevall, "si estamos hablando de manera más general sobre una guerra fría, si nos referimos a una lucha titánica que involucra todos los aspectos del poder nacional librado entre dos sistemas incompatibles pero sin llegar a un conflicto militar absoluto, entonces sí, supongo. esto es una guerra fría".

La Guerra Fría está innatamente conectada con la crisis en Ucrania en parte porque informa mucho la visión del mundo de Putin. Ex agente de la KGB, una vez llamó al colapso de la Unión Soviética "la mayor catástrofe geopolítica" del siglo XX. La invasión de Ucrania tiene como objetivo disuadir la influencia occidental y la infracción de la OTAN de la esfera de influencia de Rusia, y potencialmente restaurar una parte del tamaño de Texas de la antigua Unión Soviética.

Apenas dos semanas después, se ha invocado a menudo la Guerra Fría. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que "la amenaza a la seguridad global ahora es más compleja y probablemente mayor" que durante la Guerra Fría, en parte porque no existen los mismos canales de comunicación. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Darchiyev, según un informe de Interfax , sugirió recientemente que "tal vez valdría la pena recordar el principio bien olvidado que funcionó durante la Guerra Fría: la coexistencia pacífica".

Incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania, los estadounidenses tenían una visión históricamente negativa de Rusia. Según una encuesta de Gallup realizada en febrero, el 85 % de los estadounidenses veía a Rusia desfavorablemente , fácilmente la peor calificación del país en más de tres décadas, una caída acelerada por la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses, su anexión de Crimea y el ataque con un agente nervioso contra la principal oposición de Putin. líder, Alexei Navalny, quien actualmente está en prisión.

Y aunque el expresidente Donald Trump ha mantenido su estima por Putin , la opinión antirrusa cuenta con un apoyo bipartidista poco común. Gallup encontró que el 88% de los republicanos y demócratas tienen una visión desfavorable de Rusia. Nada une como un enemigo común.

Nina Khrushcheva, profesora de asuntos internacionales nacida en Moscú en la New School de Nueva York y bisnieta de Nikita Khrushchev, sostiene que la Guerra Fría nunca desapareció realmente, que la visión occidental de Rusia permaneció estancada en las amplias representaciones de los villanos Boris y Natasha en los dibujos animados de "Rocky and Bullwinkle". Para ella, la invasión de Putin fue devastadora porque confirmó lo peor de su país natal. Ahora, comienza sus clases disculpándose.

"Putin es el villano mundial que merece ser, y Rusia está acabada en las próximas décadas", dice Khrushcheva, cuyo bisabuelo fue primer ministro de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos. "Mi país se suicidó", dice, y Estados Unidos "recuperó a su enemigo".

"Tienen a su enemigo que siempre ha estado, siempre merece estar y siempre está al frente de la mente estadounidense", dice Khrushcheva. "Rusia no tiene excusa. Pero para Estados Unidos, es un día de campo. Estados Unidos ha vuelto y está sobre un caballo blanco salvando a un país blanco en medio de Europa contra el horrible Oso Ruso".

Logevall, coautor del libro "La guerra fría de Estados Unidos: la política de la inseguridad", no espera una repetición de la Guerra Fría. El mundo no es tan bipolar como lo era hace décadas. China, que firmó un pacto con Rusia poco antes de la invasión de Ucrania , cobra mucha más importancia. Y la interconexión de la economía global, donde oleadas de corporaciones han cortado los lazos con Rusia , hace que la coexistencia aislada sea más difícil de tolerar.

El conflicto en Ucrania parece ser al menos una coda de la Guerra Fría, si no un nuevo comienzo.

"Putin siente un gran resentimiento por cómo terminó la Guerra Fría. Occidente declarando la victoria. Rusia pierde poder e influencia. Creo que le molesta cierto triunfalismo occidental", dice Logevall. "En cierto modo, creo que la historia es lo que lo impulsa".