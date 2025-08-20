Bolivia declara emergencia nacional por incendios forestales

LA PAZ, Bolivia

El gobierno de Bolivia declaró el miércoles emergencia nacional debido a los incendios forestales y ante el inminente riesgo que se propague el fuego.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó en una conferencia de prensa que la nación sudamericana amaneció con 720 focos de calor, 549 en los departamentos de Santa Cruz, 140 en Beni — la región amazónica al norte de Bolivia — y 15 en Potosí, al sur de la nación andina.

Calvimontes explicó que el gobierno hará conocer la medida de la emergencia a la comunidad internacional para buscar mayores recursos para atender los siniestros.

Las autoridades no dijeron cuántas hectáreas se han quemado hasta la fecha. Los primeros incendios se reportaron en julio, aunque la temporada más intensa suele repetirse entre agosto y septiembre de cada año.

En septiembre del 2024 la nación andina también declaró "emergencia nacional" por los incendios forestales que afectaron a 9,8 millones de hectáreas, según el gobierno. Mientras que la Fundación Tierra, una ONG privada, informó que el fuego llegó a 12,6 millones de hectáreas la cifra más alta jamás registrada en el país.