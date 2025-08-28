Ventas de Tesla en Europa caen por séptimo mes consecutivo debido al rechazo hacia Musk

Los europeos molestos con Elon Musk siguen sin comprar sus vehículos incluso meses después de que el multimillonario predijo un 'gran repunte' en las ventas de Tesla, de acuerdo con datos publicados el jueves.

Las ventas de Tesla se desplomaron un 40 % durante julio en los 27 países de la Unión Europea, en comparación con el año anterior, incluso cuando las ventas generales de vehículos eléctricos se dispararon, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. En tanto, las ventas de su competidor chino, BYD, siguieron subiendo rápidamente, captando un 1,1 % del mercado automotriz en general durante el mes, frente al 0,7 % de Tesla.

El precio de las acciones de Tesla cayó un 1,5 % en las operaciones del jueves

Musk enfureció a muchos europeos al involucrarse en la política del continente, expresando su apoyo a candidatos de extrema derecha, refiriéndose a un primer ministro británico como un 'tirano malvado' que debería estar en prisión y diciendo a los alemanes que 'las cosas empeorarán mucho, mucho más' en su país si no votaban por el partido antiinmigrante Alternativa para Alemania. En varias ciudades estallaron protestas en su contra, incluyendo el ahorcamiento en efigie del multimillonario en Milán y una marcha en Londres donde los manifestantes portaban pancartas que lo comparaban con un nazi.

La empresa tiene varios otros problemas que han afectado las ventas

La compañía aún está a la espera de una aprobación regulatoria europea para permitir que los propietarios de Tesla en el continente utilicen sus funciones más avanzadas de conducción asistida disponibles en Estados Unidos, un gran atractivo para los compradores. Musk había predicho que la aprobación de su software, de nombre Full-Self Driving, se concretaría a más tardar en marzo de este año.

Otro golpe vino de la decisión de Tesla de cerrar temporalmente sus fábricas a principios de este año para reestructurar una nueva versión de su vehículo utilitario deportivo más vendido, el Model Y.

La compañía espera que la introducción de Teslas más baratos en los últimos tres meses de este año impulse las ventas

En general, la compañía vendió 6.600 vehículos en la UE durante el mes de julio, frente a los 11.465 de hace un año. La caída se produjo a pesar de un aumento del 39 % en las ventas de vehículos eléctricos en general.