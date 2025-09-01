Guyana celebra elecciones generales que decidirán qué partido administrará riqueza petrolera

GEORGETOWN, Guyana

Miles de votantes participaron el lunes en lo que muchos consideran la elección más trascendental de Guyana en décadas, dado que el partido que gane supervisará 10.000 millones de dólares en ingresos anuales de la producción de petróleo y gas en alta mar.

En los últimos años, Guyana se ha transformado de un país tradicionalmente dependiente del oro, el azúcar, el arroz, la bauxita y la madera a uno que cosecha los beneficios de casi 900.000 barriles de petróleo producidos diariamente.

El Banco Mundial ha señalado que Guyana tiene la economía de más rápido crecimiento en el mundo, con un PIB que ha crecido en promedio 15% anualmente en los últimos seis años.

ExxonMobil, que lidera un consorcio internacional, ha presentado solicitudes para cuatro yacimientos petroleros más, con la promesa de ingresos aún mayores.

Dos partidos dominantes y un recién llegado

La comisión electoral de Guyana ha impreso boletas para seis partidos, pero la mayoría en la nación sudamericana cree que la elección es una contienda entre el Partido Progresista del Pueblo (PPP o People´s Progressive Party), dominado por indo-guyaneses y liderado por el presidente Irfaan Ali; la principal oposición apoyada por afro-guyaneses: Una Alianza para la Unidad Nacional (APNU, las siglas en inglés de A Partnership for National Unity); y el recién llegado partido mestizo Invertimos en la Nación (WIN, las siglas de We Invest In Nationhood), liderado por el empresario guyanés Azruddin Mohamed, quien proviene de una de las familias más ricas del país.

Para Ali, un urbanista de 45 años, esta es la elección más importante desde la independencia de Gran Bretaña en 1966, y pidió a los votantes que le dieran "un segundo mandato". Su partido superó a la APNU en las elecciones de 2020.

"Les pedimos que confíen en nosotros una vez más para ofrecer más, mejor, más rápido y de manera más eficiente", dijo Ali a sus seguidores jubilosos en un mitin costero el sábado por la noche. "Tenemos la experiencia, y pueden confiar en nosotros para guiarlos hacia el brillante y próspero futuro que tenemos por delante".

Mientras tanto, la APNU, liderada por el politólogo de 68 años Aubrey Norton, ha acusado al partido de Ali de corrupción, nepotismo, acoso contra la oposición y uso irresponsable de los ingresos del sector petrolero.

"Nuestro objetivo es restaurar la decencia en Guyana, restaurar la ley y el orden, y sacar al pueblo de Guyana de la pobreza", declaró Norton en un mitin final multitudinario. "Queremos construir una sociedad que realmente sirva a su gente y se asegure de que cada guyanés se beneficie de la riqueza petrolera de nuestra nación".

Evelyn Crawford, una jubilada de 75 años, dijo que votó por la oposición. La pensión mensual para personas mayores de 65 años de unos 200 dólares al mes no es suficiente para un país lleno de dinero del petróleo, dijo.

"Lo que nos dan no es suficiente. Me gustaría ver que la gente salga de la pobreza", comentó mientras salía de un centro de votación.

Invertimos en la Nación, un partido fundado a finales de mayo, ha sido bien recibido por votantes primerizos y jóvenes como DeLinda Henry, una mujer indígena con cuatro hijos de la región occidental de Mazaruni, cerca de Venezuela.

"Es hora de probar algo diferente al PPP y la APNU. Estoy apoyando a WIN porque el señor Mohamed no necesita robar dinero... Es multimillonario y tiene mucho propio", comentó.

Antes de que el partido de Mohamed se fundara hace tres meses, la contienda parecía ser una lucha entre los dos principales partidos, que han intercambiado el poder desde de la década de 1950.

Pero Mohamed enfrenta sus propias batallas. El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Mohamed, a su padre, a su empresa exportadora de oro y a un funcionario del gobierno por sus roles en una trama de sobornos que las autoridades dijeron que se extendió de 2019 a 2023. Mohamed ha refutado las acusaciones.

El gobierno estadounidense ha dicho que está "profundamente preocupado" por las aspiraciones presidenciales de Mohamed, ya que Estados Unidos se vería obligado a evitar el contacto con comités y agencias en los que él pudiera servir.

La embajadora Nicole Theriot comentó recientemente a los periodistas que "tendríamos que asegurarnos de no trabajar con él específicamente", sugiriendo que las empresas estadounidenses también podrían evitar hacer negocios con él y Guyana.

Lucha por el Parlamento

Los seis partidos que participaron en las elecciones del lunes están luchando por la presidencia y los escaños en el Parlamento de 65 miembros, junto con la oportunidad de controlar y gastar los miles de millones de dólares que fluyen a las arcas del Estado por la producción de petróleo y gas.

El domingo, miembros de la comisión electoral de Guyana, escoltados por policías y soldados, fueron atacados mientras viajaban por un río a lo largo de la frontera con Venezuela, que ha reclamado durante mucho tiempo dos tercios de Guyana como suyos. Nadie resultó herido y los materiales electorales a bordo del barco no fueron dañados, según funcionarios guyaneses que dijeron que los disparos provinieron de Venezuela.

Varios grupos internacionales están en el terreno para monitorear las elecciones, incluidos el Centro Carter, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En una declaración previa a las elecciones, el Centro Carter se quejó del tamaño de la lista de votantes de Guyana y de la falta de publicación del censo de población de 2022 por parte de las autoridades, calificando esto como una "lamentable omisión" que "oscurece la comprensión pública de las demografías básicas de la población y su posible relación con el tamaño de la lista de votantes".