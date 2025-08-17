Rodrigo Paz lidera elecciones en Bolivia y se encamina a balotaje

LA PAZ, Bolivia

Bolivia se encaminaba el domingo hacia un balotaje tras unos comicios presidenciales que dieron el triunfo al senador Rodrigo Paz —que no figuraba como favorito— aunque sin los votos necesarios para asegurar el triunfo en primera vuelta.

Paz, un político considerado de centro y moderado, se enfrentará al derechista y expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, quien finalizó en segundo lugar en los comicios del domingo, según los resultados divulgados por el tribunal electoral.

La jornada marcó el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda.

Con cerca del 91% de un conteo rápido oficial, Paz recibió el 32,8% de los votos y Quiroga 26,4%.

Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba más del 50% de los votos válidos o al menos 40% y una ventaja de 10 o más puntos porcentuales sobre el que va en segundo lugar.

El empresario millonario Samuel Doria Medina, quién apareció en los sondeos previos como uno los favoritos, admitió que los resultados no le favorecían.

Las autoridades consideraron que la jornada electoral se realizó sin mayores contratiempos, con excepción de algunos incidentes, como el que se reportó en la región del Chapare, cuando el candidato Andrónico Rodríguez fue agredido por personas que le arrojaron piedras al momento de ir a votar.

Rodríguez se distanció de Morales para postularse por Alianza Popular, una fuerza escindida del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

La votación transcurrió en términos generales en calma, pese a que el líder indígena Evo Morales llamó a anular el voto desde la región cocalera del Chapare, en el centro del país, bastión del exmandatario (2006-2019).