El Papa Francisco dice que necesita un tequila para aliviar su lesión de rodilla

--- Muy caprichosa. --- Respondió.

--- Pero gracias por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí, a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes.

--- ¿Sabes lo que necesito para la pierna? ¡Un tequila! (risas).

--- Si un día vamos a Santa Marta te llevamos una botellita. (risas).

La pregunta se las hizo Rodrigo Fernández de Castro, de la congregación de los Legionarios de Cristo que vive en Roma.

Desde hace una semana, el sumo pontífice se presenta en silla de ruedas durante las misas realizadas desde El Vaticano, lo cual sorprendió a los feligreses que siempre lo habían visto de pie.

Esta no es la primera vez que el Papa Francisco habla del tequila cuando está con mexicanos. De acuerdo con el periódico católico Desde la Fe, en enero de 2016, unos días antes de su visita a México, cuando saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro y un hombre le gritó emocionado: "Papa, te esperamos en México", el Papa Francisco contestó: "¿Con tequila o sin tequila?", a lo que le contestó el mexicano: "¡Con mucho tequila!".

La segunda vez fue cuando Monseñor Franco Coppola fue destinado a México como Nuncio Apostólico, en febrero de 2016, el sumo pontífice lo llamó a su oficina y le dio una particular encomienda: "Lo primero que me dijo fue: Franco, a partir de ahora tienes que aprender a tomar tequila" y la segunda fue que la próxima vez que se vieran hablarían en español.

Esta fue la tercera vez. El Papa ha dicho que no puede caminar porque tiene una rotura de ligamento en su rodilla. Su lesión lo llevó a cancelar su viaje al Líbano. El martes 3 de mayo fue intervenido quirúrgicamente.

En una audiencia con peregrinos de Eslovaquia, el 30 de abril pasado, el Papa les pidió perdón por darles la bendición sentado y les dijo que su pierna no estaba bien, no funcionaba y que el médico le había dicho que no debía caminar, aunque le gustara. "Esta vez debo obedecer al médico", dijo.

Esto ha preocupado a los asistentes a El Vaticano y en la ceremonia de los miércoles, que incluyó al grupo de seminaristas mexicanos, fue que lograron hablar por unos minutos con el Papa Francisco y su diálogo y broma tequilera quedaron registrados en un clip en la plataforma TikTok.