Israel mantiene tropas en el 58% de Gaza

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes que el ejército de su país permanecerá "en lo profundo de Gaza" y que, en el momento oportuno, se establecerán asentamientos militares en el norte del enclave palestino. Sus declaraciones contradicen el acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre, que estipula que "Israel no ocupará ni se anexionará Gaza".

¿Qué declaró Israel Katz sobre Gaza?

Katz, del partido Likud de Benjamín Netanyahu, habló en una conferencia y mencionó específicamente el programa militar Garinei Nahal, que combina el servicio de jóvenes israelíes con el establecimiento de comunidades civiles.