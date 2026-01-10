China, Rusia e Irán realizan ejercicios navales

Buques de guerra chinos, rusos e iraníes comenzaron el viernes una semana de ejercicios navales con Sudáfrica como anfitrión frente a la costa de Ciudad del Cabo, mientras las tensiones geopolíticas aumentan debido a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la toma de barcos que transportan petróleo venezolano.

¿Qué países participan en los ejercicios navales?

Los ejercicios liderados por China fueron organizados el año pasado bajo el bloque BRICS, y las fuerzas armadas de Sudáfrica dijeron que las maniobras practicarán la seguridad marítima y operaciones antipiratería y "profundizarán la cooperación".

Detalles sobre la cooperación militar en el ejercicio

China, Rusia y Sudáfrica son miembros de larga data de BRICS, mientras que Irán se unió al grupo en 2024.