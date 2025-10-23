Venezuela realiza nuevo ejercicio militar en zonas costeras en medio de tensión con EEUU

El presidente Nicolás Maduro elogió el jueves la movilización de los cuerpos de seguridad y las milicias venezolanas en unos ejercicios a lo largo de unos 2.000 kilómetros de costas con el propósito de estar preparados ante la eventual posibilidad de una agresión estadounidense.

Desde el occidental estado Zulia hasta el oriental estado Sucre, "se desplegó una fuerza militar, fuerza miliciana, fuerza policial y equipos de primer nivel antiaéreo y de defensa costera", dijo Maduro en un acto de gobierno televisado.

En apenas seis horas fue "cubierto el 100% de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y el arma pesada para defender todas las costas de Venezuela si fuera necesario", resaltó el gobernante.

¿Cuál es el contexto de los ejercicios militares?

En "las 10 semanas de amenaza imperialista, de guerra psicológica, con serenidad y tranquilidad, (estamos) haciendo nuestra tarea, cumpliendo nuestros deberes", indicó Maduro. "Así que ha sido un éxito total este ejercicio que se va a mantener por 72 horas".

Los ejercicios militares, entre otras medidas —que incluye la incorporación de voluntarios civiles armados que asistan a las fuerzas armadas— fueron ordenados por el gobierno de Maduro desde septiembre ante el despliegue de buques de guerra estadounidense en aguas del Caribe que, según la administración del presidente Donald Trump, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a 50 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo.

¿Qué respuesta ha dado Maduro a las acusaciones?

Maduro sostiene que las acusaciones en su contra son infundadas y el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la estabilidad de Venezuela, argumentando que sería la antesala de una presunta amenaza de invasión para derrocarlo. La presencia de tropas norteamericanas en el Caribe también fue calificada de amenazante para la soberanía por otros gobiernos de la región como Colombia y Cuba.

La semana pasada, Trump confirmó que dio autorización a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, destacando que sopesa la posibilidad de realizar operaciones terrestres en este país sudamericano.

El ministro de Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, en tanto, afirmó que cualquier intento de agredir a Venezuela "fracasará".

"Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará, como ha fracasado hasta ahora", aseveró.