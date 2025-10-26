Buque de guerra de EEUU llega a Trinidad y Tobago, aumentando la presión sobre Venezuela

Un buque de guerra de Estados Unidos atracó el domingo en la capital de Trinidad y Tobago, en un momento en que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump incrementa la presión militar sobre la vecina Venezuela y su presidente Nicolás Maduro.

La llegada del USS Gravely, un destructor con misiles teledirigidos, a la capital de la nación caribeña se suma al portaaviones USS Gerald R. Ford, que se está acercando a Venezuela. Maduro criticó el movimiento del portaaviones, llamándolo un intento de Washington de "inventarse una nueva guerra eterna" contra su país.

Trump ha acusado a Maduro, sin proporcionar pruebas, de ser líder del grupo delictivo Tren de Aragua. Funcionarios trinitarios y estadounidenses indicaron que el enorme buque de guerra permanecerá en Trinidad hasta el jueves, para que ambos países puedan llevar a cabo ejercicios de entrenamiento.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Un alto funcionario militar en Trinidad y Tobago dijo a The Associated Press que los ejercicios fueron programados recientemente. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar públicamente sobre el asunto. En un comunicado de su cancillería, Venezuela advirtió el domingo a la comunidad internacional que la "peligrosa realización de ejercicios militares" en aguas del vecino país constituye una "grave amenaza" para la región del Caribe y una "provocación hostil" hacia la nación sudamericana.

El reporte oficial agregó, sin presentar pruebas, que, de acuerdo con información a la que tuvo acceso el gobierno venezolano, estaría en curso un supuesto "ataque de falsa bandera" en la zona marítima limítrofe con Trinidad y Tobago, con el que se buscaría generar "un enfrentamiento militar completo" contra Venezuela, y que pone en riesgo también a Colombia y otras naciones sudamericanas.

Kamla Persad-Bissessar, la primera ministra de Trinidad y Tobago, ha defendido abiertamente la presencia militar de Estados Unidos y los ataques mortales a embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas frente a Venezuela. Jenifer Neidhart de Ortiz, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, declaró en un comunicado que los ejercicios buscan "abordar amenazas compartidas como el crimen transnacional, y desarrollar resiliencia a través de entrenamientos, misiones humanitarias y esfuerzos de seguridad".

La visita ocurre una semana después de que la embajada en Trinidad y Tobago advirtiera a los estadounidenses que se mantengan alejados de las instalaciones del gobierno norteamericano allí. Las autoridades locales explicaron que ello fue a raíz de que se reportara una amenaza contra estadounidenses.

Muchas personas en Trinidad y Tobago critican el atraque del buque de guerra en la ciudad. En una reciente manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, David Abdulah, líder del partido político Movimiento por la Justicia Social, sostuvo que Trinidad y Tobago no debería haber permitido que el buque de guerra entrara en sus aguas. "Este es un buque de guerra en Trinidad, que estará anclado aquí durante varios días, a sólo millas de Venezuela cuando hay una amenaza de guerra", expresó Abdulah. "Eso es una abominación".

¿Qué consecuencias trae esta situación?