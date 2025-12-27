Sanción a 20 empresas de defensa de Estados Unidos

El gobierno de China impuso este viernes sanciones contra 20 empresas estadounidenses del sector de defensa y 10 de sus ejecutivos, en respuesta al anuncio reciente de Estados Unidos sobre un paquete de ventas de armas a Taiwán valuado en más de 10 mil millones de dólares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que las medidas incluyen la congelación de activos de las compañías en territorio chino, así como la prohibición para que personas y organizaciones del país asiático mantengan relaciones comerciales con ellas. Además, los ejecutivos sancionados tienen vetado el ingreso a China.

¿Qué empresas estadounidenses fueron sancionadas por China?

Entre las empresas afectadas se encuentran Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services y Boeing, mientras que entre los directivos sancionados figura Palmer Luckey, fundador de la empresa de defensa Anduril Industries. Las autoridades chinas señalaron que estas personas y compañías "pagarán el precio" por su participación en las ventas de armas a Taiwán.

Detalles sobre las sanciones impuestas por el gobierno chino

El anuncio ocurre una semana después de que Washington diera a conocer el que podría convertirse, de ser aprobado por el Congreso estadounidense, en el mayor paquete de armas enviado a la isla de gobierno autónomo. Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y ha reiterado que su estatus es una "línea roja" en la relación bilateral con Estados Unidos.

China también exhortó a Washington a detener lo que calificó como "medidas peligrosas" para armar a Taiwán, en un contexto de crecientes tensiones entre ambas potencias. En los últimos años, las fuerzas armadas chinas han incrementado su presencia militar alrededor de la isla, mientras que Estados Unidos mantiene su compromiso legal de apoyar la autodefensa taiwanesa, en medio de disputas adicionales por comercio, tecnología y derechos humanos.