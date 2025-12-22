Justicia en Ecuador: condenan a militares por muerte de niños

QUITO

La justicia de Ecuador sentenció el lunes a 34 años y ocho meses de prisión a cada uno de los 11 militares acusados de ser los autores directos de la desaparición forzada y muerte de cuatro menores un año atrás, mientras que condenó a dos años y medio de cárcel a otros cinco que cooperaron con la fiscalía en la investigación del hecho.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los menores en Guayaquil?

Un tribunal penal dispuso además que los sentenciados paguen una multa simbólica de 10.000 dólares a la familia de cada víctima, que piden disculpas públicas, una ceremonia de desagravio "reconociendo la responsabilidad del Estado y la institución militar" y la capacitación en derechos humanos de los militares condenados. La justicia absolvió a uno de los procesados.

El ocho de diciembre de 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos, Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11, desaparecieron luego de jugar al fútbol en un barrio del sur de la ciudad portuaria de Guayaquil. Videos develaron que dos patrullas militares los detuvieron alegando una supuesta alerta de robo.

Acciones de la justicia en el caso de los menores desaparecidos

Luego de varios días desaparecidos, los restos calcinados de los menores fueron hallados cerca de una base militar.