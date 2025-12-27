Ataque palestino deja dos muertos en el norte de Israel

Un ataque perpetrado por un palestino en el norte de Israel dejó dos personas muertas y varios heridos, luego de que el agresor embistiera con un vehículo a peatones y posteriormente apuñalara a una joven, informaron autoridades israelíes. Tras el hecho, el ministro de Defensa ordenó una represalia militar inmediata en Cisjordania, de donde era originario el atacante.

Detalles del ataque en Beit Shean

De acuerdo con la policía, el ataque comenzó la tarde del viernes en la ciudad de Beit Shean, donde el agresor atropelló a varias personas, causando la muerte de un hombre de 68 años y dejando herido a un adolescente.