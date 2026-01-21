Puntada de Trump mostrar mensajes de presidentes

Donald Trump ha convertido en una práctica habitual hacer públicas sus comunicaciones privadas con líderes mundiales, generando controversia y tensión diplomática. Tras revelar el lunes mensajes con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ahora el presidente estadounidense ha publicado capturas de pantalla de intercambios con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

¿Qué mensajes reveló Donald Trump con Emmanuel Macron?

En los mensajes divulgados, Macron propone a Trump organizar una cumbre del G-7 en París esta misma semana e invitar, además de a los líderes europeos, a representantes de Ucrania, Dinamarca, Siria e incluso Rusia. El entorno del mandatario francés confirmó la autenticidad de los textos y aseguró que muestran su postura consistente: defender la soberanía de los Estados y la seguridad de Groenlandia dentro de la OTAN.

Acciones de Trump ante la negativa de Francia

La divulgación pública de estas conversaciones coincide con la escalada de tensiones entre Francia y Estados Unidos. Trump amenazó este martes con imponer aranceles de hasta 200% a los vinos y champanes franceses, como respuesta a la negativa de París de sumarse a la Junta de Paz creada por la Casa Blanca, organismo que busca abordar conflictos internacionales como el de Gaza.

Detalles sobre la cumbre del G-7 propuesta por Macron

La propuesta de Macron para la cumbre del G-7 refleja un intento de fortalecer la cooperación internacional, a pesar de las crecientes tensiones con Estados Unidos. La inclusión de Rusia en la invitación ha generado aún más controversia, dado el contexto actual de las relaciones internacionales.