Tras Maduro, ¿quién sigue? Trump genera especulación sobre planes para Groenlandia, Cuba y Colombia

Un día después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, el presidente Donald Trump renovó el domingo sus llamados para que Estados Unidos tome el control del territorio danés de Groenlandia bajo el argumento de la seguridad nacional y amenazó con una acción militar en Colombia por facilitar la venta global de cocaína, mientras su principal diplomático declaró que el gobierno comunista en Cuba está "en muchos problemas".

Los comentarios de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, subrayan que Washington habla en serio sobre asumir un papel más expansivo en el hemisferio occidental.

¿Qué consecuencias trae la intervención militar en Venezuela?

Con amenazas apenas veladas, Trump está inquietando tanto a amigos como a enemigos hemisféricos, suscitando una pregunta puntual en todo el mundo: ¿Quién sigue?

"Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes", dijo Trump a periodistas mientras volaba de regreso a Washington desde su hogar en Florida. "Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo".

Al ser cuestionado durante una entrevista con The Atlantic más temprano el domingo sobre lo que la acción militar de Estados Unidos en Venezuela podría presagiar para Groenlandia, Trump respondió: "Ellos van a tener que verlo por sí mismos. Realmente no lo sé".

En la Estrategia de Seguridad Nacional de su administración publicada el mes pasado, Trump estableció restaurar la "preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental" como un pilar central para su segundo mandato en la Casa Blanca.

Trump también ha señalado la Doctrina Monroe del siglo XIX, que rechaza el colonialismo europeo, así como el Corolario Roosevelt —una justificación invocada por Estados Unidos al apoyar la secesión de Panamá de Colombia, lo que ayudó a asegurar la Zona del Canal de Panamá para Estados Unidos— mientras ha defendido su enfoque asertivo hacia los vecinos del continente y más allá.

Trump incluso ha bromeado que algunos ahora se refieren al documento fundamental del quinto presidente de Estados Unidos como la "Doctrina Donroe". La doctrina formulada por el presidente James Monroe en 1823 tenía como objetivo original oponerse a la intromisión europea en el continente americano.

Reacciones de Dinamarca ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

La operación del sábado del ejército estadounidense en Caracas y los comentarios de Trump el domingo aumentaron las preocupaciones en Dinamarca, que tiene jurisdicción sobre la isla de Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo en un comunicado que Trump "no tiene derecho a anexar" el territorio. También recordó a Trump que Dinamarca ya proporciona a Estados Unidos —ambos parte de la OTAN— amplio acceso a Groenlandia a través de acuerdos de seguridad existentes.

"Por lo tanto, instaría encarecidamente a Estados Unidos a dejar de amenazar a un aliado históricamente cercano y a otro país y pueblo que han dejado muy claro que no están en venta", dijo Frederiksen.

Dinamarca también firmó el domingo una declaración de la Unión Europea subrayando que "el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro debe ser respetado" mientras Trump prometía "dirigir" Venezuela y presionaba a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para que se alineara.

Publicación en redes sociales enfurece a daneses

Trump se burló el domingo de los esfuerzos de Dinamarca por mejorar la postura de seguridad nacional de Groenlandia, diciendo que los daneses han añadido "un trineo de perros más" al arsenal del territorio ártico.

Los groenlandeses y daneses se sintieron aún más molestos por una publicación en redes sociales tras la incursión de una exfuncionaria de la administración Trump convertida en podcaster, Katie Miller. La publicación muestra un mapa ilustrado de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado por el pie de foto: "Pronto".

"Y sí, esperamos pleno respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca", dijo en una publicación el embajador Jesper Møller Sørensen, el principal enviado de Dinamarca en Washington, respondiendo a Miller, quien está casada con el subjefe de despacho de Trump, Stephen Miller.

Durante su transición presidencial y en los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, Trump llamó repetidamente a la jurisdicción de Estados Unidos sobre Groenlandia, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica rica en minerales que pertenece a un aliado.

El tema había quedado en gran medida fuera de los titulares en los últimos meses. Pero Trump volvió a poner el foco en Groenlandia hace menos de dos semanas cuando dijo que nombraría al gobernador republicano Jeff Landry como su enviado especial.

El gobernador de Luisiana dijo que en su posición voluntaria ayudaría a Trump a "hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos".

Advertencias de Trump a Colombia y Cuba tras la captura de Maduro

Mientras tanto, la preocupación está aumentando en Cuba, uno de los aliados y socios comerciales más importantes de Venezuela, ya que Rubio emitió una nueva advertencia a La Habana. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido hostiles desde la revolución cubana de 1959.

En una aparición en "Meet the Press" de NBC, Rubio dijo que funcionarios cubanos estaban con Maduro en Venezuela antes de su captura.

"Eran cubanos los que custodiaban a Maduro", dijo Rubio. "No era custodiado por guardaespaldas venezolanos. Tenía guardaespaldas cubanos". Rubio agregó que los guardaespaldas cubanos también estaban a cargo de la "inteligencia interna" en el gobierno de Maduro, incluyendo "quién espía a quién dentro, para asegurarse de que no haya traidores".

El gobierno cubano dijo en un comunicado leído en la televisión estatal el domingo por la noche que 32 elementos murieron en la operación militar de Estados Unidos.

Trump dijo que la economía cubana, golpeada por años de embargo estadounidense, está en ruinas y retrocederá aún más ahora con la destitución de Maduro, quien proporcionaba petróleo subsidiado a la isla caribeña.

"Va a caer", dijo Trump sobre Cuba. "Va a caer definitivamente".

Advertencia entregada a Colombia

Mientras regresaba a Washington el domingo por la noche, Trump también puso en aviso al vecino de Venezuela, Colombia, y a su presidente izquierdista, Gustavo Petro.

En un diálogo con periodistas, dijo que Colombia está "dirigida por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos".

El gobierno de Trump sancionó en octubre a Petro, su familia y un miembro de su gobierno por acusaciones de participación en el comercio global de drogas. Colombia es considerada el epicentro del comercio mundial de cocaína.

Trump comenzó su campaña de presión sobre Maduro hace meses ordenando decenas de ataques militares contra lanchas en el Caribe que según dijo se usaban para transportar drogas desde Venezuela. Eventualmente, expandió las operaciones para también atacar embarcaciones en el Pacífico oriental que venían de Colombia.

En septiembre, Estados Unidos también agregó a Colombia, el principal receptor de asistencia estadounidense en la región, a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años. La designación redujo la asistencia estadounidense al país.

"No va a hacerlo por mucho tiempo", dijo Trump sobre Petro el domingo. "Tiene fábricas de cocaína. No va a estar haciéndolo".

Cuando le preguntaron si podría ordenar a Estados Unidos realizar una operación contra Colombia, Trump respondió: "Me suena bien".