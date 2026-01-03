Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU: experta

Ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela por parte del Gobierno de Donald Trump, "se pueden hacer realidad" sus constantes amenazas de "ayudar a México" en el tema del narcotráfico, consideró Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de Norwich.

Consultada por EL UNIVERSAL, la también columnista de Forbes México, comentó que "lo que estamos viendo no se puede desestimar" y que debería preocupar a México y los países de la región porque el acto militar de la madrugada de este sábado sentó un precedente "bastante complejo".

¿Qué implicaciones tiene la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

"El problema de esto es que se sienta un precedente negativo, un precedente que no debería haber existido porque existen las instituciones y el derecho internacional. Entonces esto abre la puerta a que EU mueva las piezas del ajedrez de acuerdo a sus objetivos totalmente fuera del marco normativo del derecho internacional", detalló.

A pregunta expresa sobre si considera que pudiera existir un ataque frontal a los cárteles mexicanos, la también académica dijo que "Donald Trump es totalmente impredecible" y que "nos acaba de demostrar que está dispuesto a recuperar la aprobación de su gobierno y su capital político".

Refirió que ningún país de la región está a salvo de una eventual y posible intervención estadounidense, debido a que Trump con su ataque en Venezuela, pasó por alto el derecho internacional vigente y el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

Análisis de Arlene Ramírez Uresti sobre la situación en Venezuela

Ramírez Uresti, también licenciada en Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey, negó que actualmente el régimen en Venezuela esté derrocado con la detención de Maduro ya que, asegura, "el régimen venezolano continúa en tanto que su vicepresidenta es la mano derecha de Nicolás Maduro".

Asimismo, dijo que las próximas horas son muy importantes debido a que la vicepresidenta Delcy Rodríguez podría definir si seguir o terminar con la dictadura. "Las próximas horas son fundamentales porque ella (la vicepresidenta) tiene la opción de asumir el cargo o decir 'señores se acabó'".

Arlene Ramírez explicó a este medio que difícilmente habrá sanciones internacionales contra EU ya que, dice, el sistema internacional "está muy debilitado".

Explicó que EU es uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU junto a China, Francia, Federación de Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y aunado a ello tiene un juez de voto definitivo en la Corte Internacional, razones por las que resulta "complicadísimo" llevar a esas consecuencias a EU.

Agregó que un país que interviene en otro se toma como invasión y de acuerdo con el derecho internacional tiene muchos grados de consecuencias, por lo que en este caso EU tendría que llevarse a juicio político, pero para llegar a esto, Venezuela tendría que pedirlo a la Corte Internacional y si ahora Trump tomó el poder de Venezuela, esto no ocurrirá.

Posibles acciones de Trump en relación al narcotráfico en México

Sobre las próximas decisiones que podría tomar el presidente estadounidense en la vida internacional, comentó que Donald Trump necesita la continuidad del Trumpismo y eso, considera, sí nos tiene que alertar porque "puede ser capaz de cualquier cosa".