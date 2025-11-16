Trump busca estrategia militar

MIAMI.- El presidente Donald Trump calificó como "totalmente ineficaz" la estrategia tradicional de interceptar embarcaciones sospechosas de narcotráfico, a pesar de que los Guardacostas de Estados Unidos incautaron 225 toneladas de cocaína en el último año, un récord histórico en la lucha antidrogas.

Bajo su administración, el ejército estadounidense hundió 20 barcos en el Pacífico y el Caribe, provocando la muerte de 80 personas. La medida generó críticas de líderes internacionales, grupos de derechos humanos y políticos nacionales, quienes advierten sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.

Expertos y veteranos de la guerra antidrogas sostienen que las intercepciones tradicionales son más efectivas, ya que permiten recopilar información valiosa sobre rutas y cárteles, además de ser menos costosas y evitar la pérdida de vidas humanas.

Investigaciones revelan que las tripulaciones de los barcos atacados eran, en su mayoría, trabajadores contratados y no "capos" de cárteles, mientras que la cocaína sigue siendo la droga que llega principalmente a Estados Unidos por mar, en contraste con el fentanilo, que se trafica por tierra desde México.

Funcionarios del gobierno defienden los ataques militares como un cambio de estrategia para frenar el narcotráfico. Sin embargo, los expertos señalan que las operaciones militares pueden resultar más costosas y menos sostenibles que la estrategia tradicional de los Guardacostas, generando un debate sobre eficacia y legalidad en la lucha antidrogas.