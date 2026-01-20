Canciller ruso afirma que la OTAN enfrenta profunda crisis por Groenlandia

MOSCÚ — La intención del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de Groenlandia refleja una "crisis profunda" dentro de la OTAN y plantea interrogantes sobre la preservación de la alianza como bloque político-militar unido, declaró el martes el principal diplomático de Rusia.

"Era difícil imaginar antes que algo así pudiera suceder", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov. Ello podría crear un escenario en el que "un miembro de la OTAN ataque a otro miembro de la OTAN", agregó el ministro en conferencia de prensa.

¿Qué implicaciones tiene la intención de Trump sobre Groenlandia?

Manifestó que las acciones de Trump trastocan el concepto occidental del "orden global basado en reglas" que Rusia ha criticado durante mucho tiempo, incluso después de que Moscú enviara tropas a la vecina Ucrania hace casi cuatro años.

"Ahora no es el Occidente Colectivo quien escribe las reglas, sino solo uno de sus representantes", comentó Lavrov con ironía. "Es un gran trastorno para Europa, y lo estamos observando. El concepto euroatlántico de garantizar la seguridad y la cooperación ha quedado desacreditado".

Afirmó que el control de Dinamarca sobre Groenlandia era un vestigio del pasado colonial.

"En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca", añadió.

Al mismo tiempo, negó rotundamente los comentarios de Trump de que Rusia y China tienen intenciones de amenazar la isla ártica.

"No tenemos relación con eso", dijo. "Ciertamente estamos observando esta seria situación geopolítica y sacaremos nuestras conclusiones cuando se resuelva".

Acciones de Lavrov ante la crisis en la OTAN

Hablando en una conferencia de prensa anual sobre las prioridades de la política exterior de Moscú, Lavrov también ofreció una aprobación cautelosa de la iniciativa de Trump de establecer una Junta de Paz. Inicialmente, la organización era vista como un mecanismo enfocado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, pero está tomando forma con ambiciones de tener un mandato mucho más amplio sobre otras crisis globales, potencialmente rivalizando con las Naciones Unidas.

El Kremlin dijo que estaba estudiando la invitación de Trump para unirse a la junta y esperando escuchar más detalles desde Washington.

"Esta iniciativa refleja la comprensión de Estados Unidos de que incluso con la filosofía de política exterior que tiene, considera necesario tratar de convencer a un grupo de naciones para que cooperen con ellos", señaló.

Elogió las iniciativas de Trump para negociar el fin de los combates en Ucrania, describiendo a Estados Unidos como el único país occidental que ha "expresado comprensión de la necesidad de tener en cuenta los intereses rusos y ofrecido soluciones considerando las causas fundamentales de la crisis".

Detalles sobre la Junta de Paz propuesta por Trump

Al mismo tiempo, Lavrov reprendió a los aliados europeos de Kiev por intentar enmendar las propuestas de Estados Unidos mientras el ejército ucraniano enfrenta un implacable ataque ruso.

Argumentó que, aunque la propuesta inicial de Trump, que fue aceptada por el presidente Vladímir Putin en su cumbre en Alaska, preveía protecciones para los rusoparlantes en Ucrania y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana afiliada a Moscú, fue eliminada de la última versión del plan propuesto por Kiev y sus aliados europeos.

Moscú no aceptará tales cambios, dijo.

"No permitiremos el lujo de dejar que el régimen de Kiev tome un descanso y se rearme una vez más", sostuvo.

Señaló que, aunque Moscú no descarta contactos con líderes europeos, "lo más probable es que no podamos acordar nada con ellos, ya que se han sumido demasiado en el odio hacia Rusia".

Pero también criticó a Estados Unidos por su captura del líder venezolano Nicolás Maduro para llevarlo a Estados Unidos y enjuiciarlo por cargos de tráfico de drogas, calificándolo de "cruda intervención militar". Dijo que Moscú todavía está esperando que Estados Unidos cumpla su promesa de liberar a dos tripulantes rusos de un petrolero con bandera rusa incautado a principios de este mes, y también señaló las amenazas de Estados Unidos a Cuba y otras naciones latinoamericanas.

Destacó la negativa de Washington a aceptar la propuesta de Putin de respetar los límites sobre armas nucleares establecidos por el tratado de control de armas New START por un año más después de que expire el próximo mes.

Rusia está lista para continuar el diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo por los intereses nacionales, aseguró Lavrov. Afirmó que durante las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad en febrero, el secretario de Estado Marco Rubio enfatizó la necesidad de cooperación donde sus intereses lo permitan y evitar que los desacuerdos se conviertan en una confrontación.

Concluyó: "Respondí que comparto plenamente esta filosofía y lógica".