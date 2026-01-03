Esta fue la última publicación de Maduro antes de ser capturado

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa Cilia Flores por el gobierno de Estados Unidos, tras bombardear la capital del país.

A través de la red social Truth Social, el presidente de EU, Donald Trump, confirmó que dio la orden de atacar distintos puntos de Venezuela y anunció su captura. Los hechos ocurridos rápidamente capturaron la mirada mediática en todo el mundo, tras una operación militar 'muy bien organizada'.

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro?

Tan solo unas horas antes de ser capturado en Caracas, Venezuela, Maduro posteó en redes sociales su último video en Instagram que se convertiría en su última publicación en redes sociales.

La última publicación en redes sociales del líder venezolano fue dedicada a su encuentro con Qui Xiaqi, enviado especial del líder chino Xi Jinping: 'Agradecí el respaldo firme del pueblo chino y del gobierno de China en medio de la campaña de intimidación que se viene impulsando desde Estados Unidos en el Caribe', se menciona en el audio del clip.

Detalles de la operación militar en Venezuela

Aunado a ello, en el video también se destacó que derivado de esta alianza entre países vendrían nuevos proyectos en tecnología, infraestructura y comercio entre China y Venezuela y al final, el reel concluye con la frase: '¡Que vivan Venezuela y China unidas!'

En otra publicación dedicada a la visita, el mandatario recibió un regalo especial 'Un encuentro fraterno que reafirma los lazos de hermandad y amistad entre China y Venezuela', escribió al pie de la publicación.