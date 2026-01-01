CIA realiza ataque con drones en Venezuela

La CIA llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra un muelle que se cree era utilizado por cárteles de drogas en Venezuela, según fuentes familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato. Se trata de la primera acción directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe en septiembre.

¿Qué declaró Donald Trump sobre el ataque en Venezuela?

El presidente Donald Trump confirmó parcialmente la operación, señalando que el ataque destruyó una "gran instalación de donde vienen los botes" y que el objetivo era una "zona de atraque donde cargan los botes con drogas". Sin embargo, se negó a precisar si la acción fue ejecutada por militares estadounidenses o por la CIA.

Funcionarios de la CIA y la Casa Blanca se negaron a ofrecer más comentarios. El Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. aclaró que no participó ni proporcionó apoyo de inteligencia para la operación, que forma parte de una serie de más de 30 ataques a embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental desde agosto.

Detalles sobre la operación de la CIA en Venezuela

Trump ha defendido públicamente su decisión de autorizar a la CIA a operar en suelo venezolano, argumentando que la medida busca combatir el narcotráfico y sancionar a miembros del régimen de Nicolás Maduro, quienes están acusados en Estados Unidos por narcoterrorismo y otros delitos. El mandatario venezolano, por su parte, no mencionó el ataque en un discurso reciente y ha negado las acusaciones.

Impacto del ataque en la lucha contra el narcotráfico

La acción encubierta de la CIA se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Casa Blanca para presionar al gobierno de Maduro, incluyendo un cuasi bloqueo a petroleros sancionados y recompensas millonarias por información que conduzca a su arresto.