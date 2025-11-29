Trump asegura que el espacio aéreo sobre Venezuela está cerrado

'Donald Trump declaró en la red social Truth que el espacio aéreo sobre Venezuela está cerrado.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela estará completamente cerrado", escribió el presidente en Truth.

Trump no especificó si Estados Unidos iniciará ataques contra Venezuela ni cuándo, pero en los últimos días insinuó que las fuerzas norteamericanas que concentran desde hace semanas en el Caribe podrían extender pronto su serie de ataques contra embarcaciones presuntamente de "narcoterroristas" a operaciones terrestres. "Empezarán muy pronto", había dicho el líder republicano.

¿Cuál es la reacción de las autoridades?

La semana pasada, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos había advertido a las principales aerolíneas de una "situación potencialmente peligrosa" al volar sobre Venezuela debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor" del país.

La advertencia de Trump de este sábado llega horas después de que el diario "The New York Times (NYT)" revelara el viernes que Trump habló por teléfono la semana pasada con el presidente venezolano. Según informes, el Presidente mantuvo una conversación telefónica la semana pasada con su par venezolano Nicolás Maduro, con quien discutió una posible reunión en Estados Unidos, según informa el "New York Times", citando varias fuentes bien informadas.

El periódico añade que no hay reuniones previstas de este tipo. Desde que asumió el cargo, el líder venezolano nunca se ha reunido con un presidente estadounidense. Washington y Caracas declinaron hacer comentarios oficiales sobre la información, según el "NYT".

¿Qué implicaciones tiene la conversación entre Trump y Maduro?

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se hizo días antes de que entrara en vigor una designación del Departamento de Estado de Estados Unidos de Maduro como líder de lo que el gobierno considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles, detalló el periódico. Estados Unidos ha desplegado una importante presencia militar en el Caribe enfocada en Venezuela. Funcionarios del gobierno han dicho que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren ver a Maduro fuera del poder, posiblemente por la fuerza.

"The New York Times" informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas estadounidenses, en un esfuerzo por disminuir la tensión. Pero Maduro trató de mantenerse en el poder, y los funcionarios estadounidenses interrumpieron esas conversaciones a principios del mes pasado, dijo el diario.

Una portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. Dos personas cercanas al gobierno de Venezuela confirmaron que se había hecho una llamada directa entre los dos dirigentes. No quisieron ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.