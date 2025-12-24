Trump viajó "muchas veces" en el avión de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó este lunes un nuevo lote de documentos relacionados con el millonario pederasta Jeffrey Epstein. Se trata de alrededor de 11.000 archivos, entre correos electrónicos, fotos y documentos judiciales, que incluyen numerosas referencias al expresidente Donald Trump, prácticamente ausentes en la primera desclasificación del viernes pasado. Entre los documentos también destaca la imagen de un pasaporte falso de Epstein a nombre de "Marius Robert".

¿Qué revelan los nuevos documentos sobre Epstein y Trump?

Uno de los archivos más relevantes es un correo enviado el 7 de enero de 2020 por el fiscal del distrito sur de Nueva York titulado "Registros de vuelos de Epstein". En él se detalla que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, algunos de ellos en compañía de Ghislaine Maxwell, amiga cercana del financiero y condenada en 2020 a 20 años de prisión por complicidad en la red de explotación sexual de menores. También se registran viajes con miembros de la familia de Trump, incluyendo a Marla Maples, Tiffany y Eric.

Los documentos señalan además vuelos en los que Epstein viajaba solo con Trump y otros en los que estaba presente una mujer de 20 años cuya identidad ha sido censurada. También se mencionan nombres de mujeres que podrían ser posibles testigos en el caso de Maxwell, aunque la mayor parte del material sigue censurado.

Detalles sobre el pasaporte falso de Epstein

Entre los archivos se encuentra una carta supuestamente enviada por Epstein a Larry Nassar, médico del equipo femenino de gimnasia de EE. UU., en la que hace comentarios sobre jóvenes. El Departamento de Justicia advirtió que está investigando la autenticidad de la misiva, ya que presenta inconsistencias en el matasellos, la dirección del remitente y la fecha de procesamiento del sobre, ocurrida tres días después de la muerte de Epstein.

Trump afirmó que su amistad con Epstein se rompió en 2004 y que nunca tuvo conocimiento de los delitos del financiero. Durante una conferencia en Mar-a-Lago, el expresidente criticó la publicación de imágenes de figuras públicas como Bill Clinton, señalando que personas inocentes podrían verse expuestas injustamente. Por su parte, Clinton pidió que se publiquen todos los materiales restantes que le involucren para garantizar transparencia.